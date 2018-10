Gino Costa: "El blindaje a la corrupción es lo que ha caracterizado a FP"

El congresista independiente Gino Costa afirmó que para entablar un diálogo, como plantea Fuerza Popular (FP), debe acabarse el blindaje a la corrupción que, dice, ha caracterizado su comportamiento en el Parlamento.

"Para empezar, hay que cambiar de actitud pues. No es solo que termine la confrontación con la oposición, acá, en el Congreso y con el Poder Ejecutivo, afuera, y la amenaza a todas las instituciones autónomas del Estado, sino que tiene que terminar también el blindaje a la corrupción que ha venido caracterizando el comportamiento de FP en estos tres últimos años", declaró a Perú21.

CASO CHÁVARRY

Sostuvo que "desde que han salido los audios, (en el fujimorismo) se oponen a una investigación en serio. Han blindado a (César) Hinostroza. Al final lo tuvieron que dejar pero hasta el final lo han protegido, y mantienen blindados a los ex consejeros del CNM a quien no se les puede investigar porque el Congreso lo ha impedido, y no se le puede investigar a (Pedro) Chávarry porque el Congreso lo impide, y no se puede investigar a (Héctor) Becerril porque el Congreso lo impide".

Por ello, concluyó en que "si hay cambio de actitud, este debería pasar por poner fin al blindaje".

Gino Costa advirtió, además, que falta voluntad política para debatir en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales las denuncias interpuestas contra Chávarry, una de ellas presentada por él mismo.

"El presidente (de la Subcomisión) dijo que no puede convocar a sesión hoy porque hay Pleno, pero hoy, ademas del Pleno, hay (sesión de la) Comisión de Justicia. Ha dicho que el lunes, que es el día regular en que sesiona la Subcomisión, tampoco puede ser porque hay Pleno para ver el caso Lava Jato y seguro demorará la discusión porque son 11 proyectos. Entonces ,seguro tampoco convocará a sesión para el martes. En realidad, ha habido varias sesiones de la Subcomisión cuando hubo Pleno; aquí lo que pasa es que hay falta de voluntad para convocar", expresó.