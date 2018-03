El congresista Gilbert Violeta manifestó hoy que el mandatario Pedro Pablo Kuczynski se pronunciará en las próximas horas sobre los videos en los que se ve a legisladores kenjistas ofrecer obras a fujimorista Moíses Mamani a cambio de evitar la vacancia presidencial.

Para Violeta, Kuczynski aún debe dar sus descargos y explicar por qué los legisladores Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bievenido Ramírez le aseguran a Mamani que contará con el apoyo del Ejecutivo si se salva de la destitución.

"Estos videos en los que vemos a congresistas negociar con otros, hablando de la manera en la que se pronuncian, lo único que demuestran es que la política en el Perú está podrida y, lamentablemente, por eso estamos arrastrados toda la clase política, las alusiones directas tendrán que ser deslindadas por el presidente de la República como corresponde", declaró a al prensa desde la sede del Legislativo.

Cuestionó, además, a las bancadas de Fuerza Popular, que difundió los videos, y al Apra y dijo al respecto: "no me voy a creer el cuento de que la honestidad y moralidad en el Perú va a venir de la mano del fujimorismo y el Apra, ese cuento no me lo como".

El parlamentario oficialista expresó que si se debe tomar una decisión política "que se tome" pero aclaró que "quienes hemos actuado creyendo en nuestros principios, en nuestra propia conciencia, y en la defensa de la democracia lo seguiremos haciendo con la frente en alto".