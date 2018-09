Gilbert Violeta sobre supuestos cobros de cupos: “No hay pruebas de denuncia”

El congresista Gilbert Violeta negó estar implicado en actos ilícitos durante la campaña electoral congresal de Peruanos por el Kambio y durante la gestión del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Recordó que en 2016 se reunió en el Congreso con un grupo de pobladores de la región de Madre de Dios, quienes denunciaron los mencionados cobros de cupos, pero debido a que no tenían pruebas contundentes, no ahondó en la denuncia.

En cuanto al desayuno con mineros informales, dijo que no cree que nadie pague S/20 mil por una actividad de ese tipo. El legislador agregó que la denunciante Shirley Revollar ha sido sentenciada por difamación y, por ello, no hay credibilidad. “Cuando conversé con ella (Revollar), me di cuenta de que no era muy equilibrada. Estas cosas me suenan y me saben muy mal”, sostuvo.

SE PONE A DERECHO



El pasado viernes 14 de setiembre, cuando Perú21 llamó al congresista para tomar su versión, Violeta cumplió con enviar su descargo al despacho del fiscal de la Nación.

En el documento, al que tuvo acceso este diario, el congresista señala que no hay elementos de convicción en su contra y considera que hay razones suficientes para abrir una investigación contra Revollar por mantener una conducta reiterativa de denunciar hechos sin ningún sustento, perjudicando su honor. Además, pidió que se rechace la denuncia por enriquecimiento ilícito.