Gilbert Violeta reveló que reunión de congresistas con Martín Vizcarra fue a pedido de fujimoristas

El vocero de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, reveló hoy que la reunión registrada el martes 16 de octubre, entre cinco congresistas de Fuerza Popular y el presidente Martín Vizcarra, fue por pedido de los mismos legisladores fujimoristas.

"Fue a pedido (el encuentro) de un grupo de parlamentarios, no del Ejecutivo, que quisieron acercarse al presidente; me lo solicitaron como vocero y yo he atendido este pedido y el presidente accedió de buena manera", declaró a la prensa.

En declaraciones a la prensa, expresó que fue Miguel Castro (FP) quien lo llamó en nombre de sus colegas y que los temas que les preocupaba era el desarrollo de sus iniciativas y el clima de confrontación entre el Ejecutivo y el Parlamento.

Violeta manifestó que, cuando le consutló al jefe de Estado sobre el requerimiento de los parlamentarios, este le dijo que "las puertas de Palacio están abiertas para todos".

Asimismo, consideró que hay una corriente en todas las bancadas que es de preocupación "ante el clima de confrontación".

Por otro lado, expresó que está "desnaturalizado” presentar una moción de censura contra el premier César Villanueva, tal como lo ha anunciado el Apra.

En cuanto a la observación a la ‘Ley Fujimori’, expresó que es bueno que esto haya sucedido para que puedan revisarla en la Comisión de Justicia.