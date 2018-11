Gilbert Violeta: "Quienes dijeron que se iban, no lo harán"

En adelante, la bancada ppkausa aplicará una férrea disciplina. Gilbert Violeta asegura que no habrá más renuncias y sostiene que hay un precedente para la reelección de Vizcarra , aunque afirma que este ha negado esa posibilidad.

¿Por qué la animadversión hacia usted de los renunciantes a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK)? Todos lo cuestionan.

Porque yo he sido el vocero y me tocó el papel de poner orden y en otros casos de buscar puntos de encuentro que no logramos. Por ejemplo, cuando apareció un audio con la conversación entre Salvador Heresi y César Hinostroza, el congresista Guido Lombardi pidió que se separara a Heresi y se le citara para sus descargos. Cuando traslado el pedido, Heresi reacciona lanzando una serie de ataques contra mi persona. El resultado: Heresi no volvió a la bancada y Lombardi no cedía en su pedido. Al final, los dos se terminaron yendo y culpándome a mí.

¿Pero Patricia Donayre lo sindica a usted como responsable de su renuncia a PpK?

Hubo una diferencia respecto a una posición personal sobre un proyecto de ley. Eso generó una discusión como las miles que hay en el Parlamento.

¿Se exaltó y le dijo “cállate, cojuda”?

Jamás le dije eso. Es totalmente falso, hasta Lombardi lo señaló, pese a que no estaba ahí. Discutimos en la Comisión de Justicia, luego en el Parlamento, estaban Carlos Bruce y Mercedes Aráoz. Ella me dijo traidor, le pedí que dejara de mentir, y como insistió le respondí: “No jo…”. Agregué: “Yo no vuelvo a hablar contigo, hablamos en la bancada, no te voy a hacer caso”. Le mandé un mensaje para conversar y ofreciéndole disculpas, pero no me contestó y ella salió en los medios. Es un caso cerrado para mí.

Oiga, la bancada de PpK es el caldero del diablo.

En todas las bancadas hay diferencias y debates. No es admisible haber dado un espectáculo vergonzoso al país exponiendo públicamente esto. No sé si ellos sentirán vergüenza o no, yo sí la siento por mi grupo y por el papel que hemos jugado.

Heresi señaló discrepancias en la conducción y falta de respaldo cuando quisieron sacarlo por el audio.

Insisto, Heresi se va porque cree que no lo respaldé frente al requerimiento de Lombardi y este cree que fui muy blando porque no senté en el banquillo a Heresi. Lombardi planteó su separación, pero nunca se decidió al respecto, se le dijo: “Quién eres para pedir la separación”. A Heresi solo se le invitó a conversar; nunca apareció por la bancada.

También le imputan que haya bajado el estándar de la lucha contra la corrupción.

Aprobé la ley de reforma constitucional para declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Apoyé y dirigí la reforma constitucional enviada por el Ejecutivo e impulsé las acciones de inconstitucionalidad contra las dos leyes Mulder. Probablemente, como estuve de vocero, me cogieron de piñata.

¿Tres personas lo cogen de piñata?

Son tres los que renunciaron por motivos diferentes. Nuestra bancada nunca ha sido fácil. La tomé en el momento más difícil, PpK estaba contra las cuerdas por la mayoría parlamentaria. Aráoz estaba en la PCM y Bruce en el gabinete. Varios renunciaron por el indulto a Fujimori. Me eligieron unánimemente. Probablemente, en nuestra bancada hay grandes personalidades y grandes egos, y eso hace que sea difícil de administrar.

Explíquese más.

Si sale el premier a decir que el Gobierno no tiene ni bancada ni partido, ¿qué van a pensar los parlamentarios? Se dirán: ‘No me siento cómodo en esta bancada porque soy despreciado. Mejor me vuelvo independiente y así negocian directamente conmigo’.

¿Qué negocian?

Los votos, el hecho de ser reconocidos. Hay congresistas que quieren estar en la foto, al costado del ministro en su región, inaugurando una obrita, subiéndose al avión para aparecer como un gran gestor.

¿Se sigue comprando congresistas?

Toda la vida ha sido así. En todas las regiones, los congresistas piensan que pueden hacer obras, y no es así; hacemos leyes, no obras.

¿Conversó con Villanueva sobre sus expresiones?

Hemos conversado al respecto. No daré detalles. Para el referéndum coordiné con él, con el presidente, con el ministro Zeballos. En ocasiones he sido crítico y he dicho hasta aquí puedo defender, más allá es indefendible. Creo que el premier no entiende bien la importancia que tiene una bancada.

Él es parlamentario.

No significa que entienda a cabalidad la importancia del sistema parlamentario, habrá que preguntarle a él.

Otra queja es que los parlamentarios se reúnen directamente con los ministros.

No comparto esa crítica. El congresista no tiene que pedir permiso a la bancada para reunirse con un ministro, ni viceversa.

Mercedes Aráoz lo cuestionó por falta de coordinación y protestó por un informe del equipo técnico de PpK que recomendaba acusar a Alan García, estableciendo responsabilidad penal.

Ella me ofreció disculpas por sus declaraciones críticas contra mí. Reconoció que no las debió hacer y si tenía una opinión, debió hacerla en privado. Le tomo las disculpas y lo doy por superado. Es verdad que mostró un malestar frente al equipo técnico. También es cierto que las decisiones políticas las tomamos los congresistas. El informe advertía, no recomendaba. Pero esto ya se superó. El tema se cerró.

Se criticó a Aráoz por votar en contra de incluir a García.

Así es, la bancada votó a favor. Conversamos y dimos por superado este tema. De acá en adelante se aplicará la disciplina y se aceptarán las sanciones.

Se escucha que otros ppkausas renunciarán.

No creo. Hemos tenido una reunión muy crítica sobre el comportamiento de cada uno, fraternalmente, claro. Fue dura la reunión, pero trabajaremos por la unidad de la bancada y la coherencia política. Quienes dijeron ‘voy a pensar sobre mi permanencia’, en la reunión aseguraron que no se iban. Al final, cada uno es libre de decidir.

Luego de esta crisis, ¿se han reunido con Vizcarra?

No. Hemos encargado al vocero que coordine una reunión en Palacio. Hemos pedido que el vocero sea férreo en la aplicación de la disciplina y del reglamento.

Heresi denunció que…

Él ha dicho barbaridades. Espero conversar con él.

Se insinuó que usted vendía curules.

Falso, es un refrito que no tiene pruebas. Ahora se atreven a decir que hubo fraude electoral, que se contrató a Cavassa para que ganara PPK.

Lo dijo Heresi.

Eso demuestra una ignorancia de los procesos electorales. Lo dice para crear una discusión política.

Lo responsabilizan de la contratación de Cavassa para PPK.

Falso. Carlos Portocarrero lo contrató y así lo ha señalado. Le pagó la gerencia de la campaña, Alfonso Grados.

¿Sabía que estaba Cavassa?

No creo, él ha firmado muchísimos cheques. También es falso que mi hermana le pagara. Yo estuve hasta enero en la campaña. Le abonaron en diciembre, en marzo y abril.

Kuczynski, Vizcarra y Aráoz afirmaron no saber.

Eso pregúnteselo a ellos. Sí puedo decir que el trabajo de Cavassa en el partido fue legal, no sucio. Yo dejé la campaña porque me apartaron del entorno de PPK.

¿Quién lo aparta?

Fueron cosas del momento. En diciembre llegó un grupo de gente nueva y tomó el control de la campaña. Respeté la decisión de PPK.

Es imposible que no se supiera de Cavassa y que tenía pésima reputación.

Eso es especulativo. Que lo digan quienes correspondan.

Aráoz afirmó que usted debió ser el responsable de contratar a Cavassa.

Se retractó. Cuando la gente está en una situación así, es bien fácil lavarse las manos. Lo demostraron las declaraciones de Carlos Portocarrero. No conocía de trayectoria de Cavassa y lo vi de lejos.

¿Esto debe ser investigado como se está haciendo con Fuerza Popular?

Que investiguen y demuestren cómo fueron las cosas.

Aráoz dijo que les había llegado un aporte de seis millones de soles en la campaña y que no sabían de quién era.

Que lo diga la señora Aráoz. Los aportes están en la ONPE.

Igual dijo Fuerza Popular.

Hay casos y casos, le aseguro que el Ministerio Público investigará a todos los partidos políticos. He pedido una auditoría de la campaña para que todo esté ordenado.

Usted fue jefe de campaña, gastaron más de 10 millones de soles.

Hasta enero. No teníamos ni un sol. No tengo la menor idea de cómo llegó la plata. Lo veía el comando de campaña, presidido por el jefe de campaña, que era Martín Vizcarra; Mercedes Aráoz, Grados y el candidato. Entiendo que han cuidado que sean ingresos legales.

Hubo cenas.

No gastamos más que Fuerza Popular. PpK tiene dinero. Pero no estuve en las reuniones de publicidad, ni en las otras. Ellos le responderán.

"CHÁVARRY ES LÍO DEL CONGRESO"



Se reunió con Kuczynski para entregarle la presidencia del partido PpK. ¿Quién la asumirá?

Me dijo que levantará su licencia para generar una etapa de tránsito. Él asumiría la presidencia del partido interinamente y en reunión con el CEN, el próximo viernes, ya verán qué hacer.

¿Vizcarra condiciona el diálogo con el fujimorismo a que esa bancada “se estabilice” y el premier lo condiciona a que saquen al fiscal Chávarry?

Creo que el diálogo siempre debe darse. El presidente está coordinando con Daniel Salaverry.

Pero Salaverry está de licencia en Fuerza Popular.

Eso no existe en el reglamento del Congreso. El presidente nos señaló claramente que el tema Chávarry es un lío del Parlamento. Es nuestra bronca.

¿Bronca?

Retiro la palabra. Los presidentes de las comisiones son quienes priorizan su trabajo.

¿Vizcarra puede reelegirse, la Constitución lo prohíbe?

Está el antecedente en Cajamarca. El vicegobernador asumió la gobernación porque Santos estaba preso. Postuló en estos comicios y finalmente el JNE dijo que no estaba impedido porque no había sido elegido. Jurídicamente, Vizcarra puede utilizar el mismo antecedente legal. Aunque siempre ha dicho que no tiene ese interés.

El presidente del BCRP dijo que de Vizcarra no se podía esperar nada porque no estaba preparado para ser presidente.

Vizcarra ha dicho siempre que él es parte del gobierno de PPK y hay un plan de gobierno. Un presidente del BCRP tiene que ser mesurado en sus expresiones.

DATOS



- Gilbert Violeta renunció el último martes a su cargo como vocero de Peruanos por el Kambio, tras la dimisión de tres congresistas a ese grupo.



- También renunció a la presidencia de la agrupación política, que fundó junto a Salvador Heresi.



- Actualmente, Violeta es investigado, de manera preliminar, por el Ministerio Público por el presunto cobro de cupos a candidatos de PpK. Él presentó sus descargos a Pedro Chávarry.