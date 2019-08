Gilbert Violeta presidirá comisión que le correspondía dirigir a Fuerza Popular

El congresista Gilbert Violeta (Contigo) asumió este martes la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor, cargo que le correspondía a un representante de Fuerza Popular, según el cuadro de comisiones aprobado en Junta de Portavoces.

"A mí me invitaron a que presida esta comisión. La verdad, yo siempre he rehuido a presidir comisiones a lo largo de estos años, incluso cuando he estado en mi bancada original, pero en algún momento hay que asumir alguna responsabilidad", indicó el legislador a Canal N.

Al ser consultado si se trataría de algún intercambio de favores con el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, tras haber votado por él para la Mesa Directiva del Parlamento, Gilbert Violeta señaló que las posiciones políticas se verán "en los temas y en los votos"; no obstante, reconoció que fue uno de los congresistas que lo invitó.

"Pedro Olaechea es una de las personas que me invitó a tomar esta responsabilidad. Yo con el mayor gusto lo acepté, cosa que no ha sido siempre mi ánimo —tomar comisiones— porque creo que es un enorme trabajo y más aún teniendo la vocería (de Contigo), pero asumimos el reto", declaró.

Además, aseguró que ningún legislador le ha expresado su disconformidad por el cargo. "Yo alguito de derecho conozco y alguito de derecho al consumidor y regulación", acotó.

En la sesión de instalación de la comisión, la congresista Gladys Andrade (Fuerza Popular) fue quien presentó la única lista para la Mesa Directiva del grupo de trabajo y fue aprobada por unanimidad.

Así, Gilbert Violeta ocupará la presidencia de la comision de Defensa del Consumidor; Richard Arce (Nuevo Perú), la vicepresidencia; y Úrsula Letona (Fuerza Popular), la secretaría.

Durante su presentación, el titular del grupo aseguró que trabajará por "la defensa de consumidores" y para mejorar "el funcionamiento de los organismos reguladores en general".

"Vamos a tratar de priorizar lo relacionado por ejemplo a los temas de salud, vinculado a los temas de seguros y servicios públicos en esta materia", señaló.