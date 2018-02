Gilbert Violeta sobre Nicolás Maduro: “Creemos que es un dictador y violador de derechos humanos”

El congresista Gilbert Violeta, vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), dijo a Perú21 estar en desacuerdo con que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pise suelo peruano en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, que se realizará en nuestra capital el 13 y 14 de abril.

“Entendemos perfectamente que el Perú no es el organizador del evento, sino el anfitrión. Es decir, del gobierno no depende quién va o quién deja de asistir. Pero vamos a presentar una moción multipartidaria para que le hagamos saber al señor Maduro que los peruanos creemos que es un dictador y un violador de derechos humanos, y pidiendo al Grupo de Lima que solicite la no presencia del señor Maduro. Si viene, que sepa que sabremos estar en las calles”, agregó.

En virtud de ello, Violeta comentó que dicha moción ya tiene las rúbricas de Daniel Salaverry (Fuerza Popular), Edmundo del Águila (Acción Popular), Luciana León (Apra), entre otros. Sin embargo, Nuevo Perú (NP) y el Frente Amplio (FA) aún no lo hacen. “Los invitamos a sumarse a este documento, queremos darles la oportunidad de que demuestren una vez más de que tienen una vocación democrática y que no le hacen ojitos a la dictadura venezolana”, dijo.

“Es importante fortalecer la ayuda humanitaria en Venezuela, el problema es que el señor Maduro impide que entre apoyo internacional. No hay azúcar, no hay papel higiénico, medicinas, etc. Hay que hacerle un exhortación, por la recuperación de la democracia ‘chavista’ que ahora está en manos de Maduro”, acotó.