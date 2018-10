Gilbert Violeta: “Necesitamos que el TC emita su fallo ya”

Hace unos días, corrió el rumor de que el Tribunal Constitucional ya tenía su fallo por la ‘Ley Mordaza’...

Sí, hubo rumores en varios sentidos, pero entiendo que el presidente del TC, Ernesto Blume, lo desmintió. Ahora, lo que nosotros esperamos es que el fallo salga pronto y sea favorable a nuestra posición.

¿Considera que estos rumores que se han vertido son una manera de presionar a los miembros del TC?

Podría ser, pero es cierto que lo que necesitamos es que el TC tenga un fallo ya, para que no se cree este clima de incertidumbre, de trascendidos o rumores que no ayudan a nadie. Además, nos imaginamos que los magistrados ya tienen una decisión tomada sobre este caso, y dada la importancia que tiene para la administración pública y su trascendencia política, me parece que lo mejor sería conocer de una vez su fallo. Si dicen que sale después del 9, esperamos que no demore.

Vea también Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la Ley Mordaza después del 9 de octubre

En caso el fallo sea adverso para el Gobierno, ¿tienen algo planeado?

Más allá de si fuese adverso o favorable, reitero, me parece que es importante que se conozca la decisión porque permitirá establecer criterios. La bancada de Peruanos por el Kambio (PpK), por iniciativa de la congresista Mercedes Aráoz, ha planteado una propuesta para regular la publicidad estatal. Hay situaciones en que sí se puede regular la publicidad, en lugar de que haya una prohibición absoluta.

¿Tienen confianza en que el fallo será favorable?

Sí, porque tenemos que tener claro que esta medida no solo afecta al gobierno del presidente Martín Vizcarra, sino también a los gobiernos regionales y locales. Por lo tanto, hay que pensar muy seriamente en el daño que le hacemos al país, al futuro, si dejamos una ley como esta.