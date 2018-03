Gilbert Violeta López: "PPK asume el costo de su honorabilidad e imagen"

En pocas horas, la opinión del oficialismo cambió radicalmente. La difusión de los llamados ‘kenjivideos’ motivó que saluden la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a la Presidencia y reciban con los brazos abiertos al vicepresidente Martín Vizcarra , a quien antes veían con recelo. El viraje, según Gilbert Violeta , es justificado.

El 13 de marzo, usted dijo que el vicepresidente Vizcarra le reafirmó su lealtad al presidente PPK. ¿Eso implicaba que iba a renunciar?

No, él me dijo que coordinaba con el presidente y que no había hablado con ningún partido o político. Esa es una circunstancia del pasado. Nosotros hemos conversado como bancada y como partido y el momento amerita un apoyo completo al señor Vizcarra.

Varios congresistas habían pedido un pronunciamiento de Vizcarra indicando que renunciaría si el presidente era vacado. ¿Qué cambió?

Una cosa muy sencilla, el presidente Kuczynski no ha sido vacado, él mismo pidió su renuncia frente a los hechos que han causado un estupor y malestar ciudadano. Está asumiendo el costo político de las cuestiones en las que han sido implicados sus propios funcionarios. Para no contribuir a un clima de más inestabilidad, ha planteado su renuncia. Ante ello, asume el vicepresidente y eso nadie lo debe cuestionar.

Ustedes lo cuestionaban.

Al señor Vizcarra se le pedía un pronunciamiento para cortar los trascendidos. Incluso ayer, como bancada, hemos tenido una reunión con la vicepresidenta Aráoz y le hemos dicho que no renuncie y que trabaje codo a codo con Martín Vizcarra.

¿Y no renunciará?

Efectivamente, porque las circunstancias políticas son otras.

¿PPK renuncia porque tiene responsabilidad en la denuncia de la compra de votos?

No, el presidente ha asumido el costo político y ha renunciado. Él mismo dijo que el clima de gobernabilidad era tal que iba a ser un escollo. Sobre las implicancias legales, este tema tiene que investigarse en el Poder Judicial (PJ) y el Ministerio Público (MP). El Parlamento no ha demostrado ser el mejor foro para juzgar este tipo de casos. Debemos bajar el tono a la confrontación política.

Quien no baja la confrontación es el presidente PPK. Tras renunciar, llamó “delincuentes” a sus opositores.

Entiendo que hay una enorme frustración y malestar en el presidente, pero no comparto esa calificación. En todo caso, el presidente ya renunció, ya está alejado de la discusión política.

Dice que PPK renunció porque asumió el costo político. Sin embargo, en el mensaje a la Nación no hace un mea culpa.

El presidente hace un mea culpa en el sentido de reconocer que no puede convertirse en un escollo para salvar al Perú de la crisis de gobernabilidad. Tampoco queramos que el presidente se flagele en una plaza pública al dejar el cargo. Dejar la Presidencia, salir como está saliendo, con cuestionamientos a su honorabilidad y a su imagen personal, es un gran costo que el presidente está asumiendo con hidalguía. Exigirle más es poner el dedo en la llaga.

¿La crisis fue producto únicamente de la aparente “obstrucción” del Congreso?

No, yo en esto he sido siempre muy autocrítico. Creo que ni el Gobierno ni el Parlamento han podido manejar la confrontación de manera civilizada. La clase política se equivocó, nos hemos equivocado porque no hemos sido capaces de estar a la altura de este gran problema que surge, entre otras cosas, porque el Gobierno no tuvo mayoría parlamentaria y no hubo un entendimiento entre Congreso y Ejecutivo.

¿Cree que el presidente PPK debió forzar el cierre del Congreso presentando cuestiones de confianza cuando vinieron las primeras interpelaciones y la censura del ministro Jaime Saavedra?

Más que cerrar el Congreso, el Gobierno debió hacer uso del pedido de confianza desde el primer momento, cuando se produjo la censura al ministro Saavedra. Eso hubiera originado que exista un mayor entendimiento entre Congreso y Gobierno. Al no hacerse, hizo que el Congreso avanzara y que el Gobierno pareciera débil.

Hacer eso hubiera implicado que, con la caída del gabinete Zavala, el presidente podía cerrar el Congreso y convocar a elecciones.

De repente la segunda cuestión de confianza, la del gabinete de Zavala, no hubiese sido necesaria si desde el inicio se hubiera planteado una posición más firme frente al Parlamento. La dinámica hubiese sido distinta. Cuando no se presentó la cuestión de confianza por el caso Saavedra, el Parlamento se dio cuenta de que podía cruzar la línea. Hoy estamos en un escenario distinto.

¿Cree que Vizcarra hará un mejor gobierno que el de PPK?

Yo tengo la esperanza de que el gobierno de Vizcarra se desarrolle sobre mejores condiciones. Quiero creer que, como dijo la señora Keiko Fujimori, le van a generar un mejor clima de gobernabilidad. Nosotros, como bancada de gobierno, tenemos que apoyar a nuestro vicepresidente.

¿PPK retomará la presidencia de Peruanos por el Kambio?

Es una buena pregunta. No lo he conversado con el presidente Kuczynski. Imagino que, más que pensar en el partido, estará abocado a atender sus asuntos personales. No creo que tenga cabeza para ver las cosas del partido, pero si él quisiera retomar la presidencia, nosotros siempre lo recibiremos con los brazos abiertos.

¿Qué opina de la solicitud del MP al PJ para que le impida salir del país a PPK?

Mire, la Fiscalía está haciendo su trabajo. Si el fiscal cree que eso le da seguridad para el desarrollo del proceso, que lo hagan. Yo estoy seguro de que el presidente Kuczynski sabrá aclarar con documentos y en el tiempo todas las cosas de las que ha sido materia de acusación. Él no tiene nada que temer.

AUTOFICHA



- “Soy abogado y político peruano, electo congresista para el periodo 2016-2021, por el partido Peruanos por el Kambio. Tengo 42 años y nací en Chincha, en la región Ica, donde estudié primaria y secundaria en el Colegio José Pardo y Barreda. Soy egresado de Derecho y Ciencias Políticas de la U. San Marcos”.



- “Hay reformas políticas pendientes que nosotros, como bancada, le vamos a pedir al vicepresidente Martín Vizcarra. Quedan todavía tres años y medio de gestión y creo que tiene que poner por delante un plan de reformas políticas fundamentales”.



- “La señora Aráoz y el señor Bruce son mencionados en los audios por terceros. Si hubo algo irregular, que se demuestre. Nosotros no vamos a hacer espíritu de cuerpo, pero tampoco podemos caer en la presunción de la culpabilidad. No debería haber una cacería de brujas por las represalias políticas”.