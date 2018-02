Gilbert Violeta López: "La ley de Mulder afecta derechos fundamentales"

La iniciativa de Mauricio Mulder que busca prohibir la publicidad estatal en medios de comunicación privados ha recibido cuestionamientos de cuatro bancadas del Parlamento. El vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), Gilbert Violeta , cree que el proyecto busca únicamente perjudicar al presidente Pedro Pablo Kuczynski. También defiende las observaciones del Gobierno a la ley de fortalecimiento de la Contraloría aprobada por el Congreso.

¿Por qué ha dicho que la ley de Mauricio Mulder configura una mordaza y que tiene un fin político?

- Yo creo que hay grupos políticos que están determinados a impedir que el Gobierno haga su trabajo y en ese proceso plantean normas antitécnicas como esta, que no solo perjudican al presidente sino a todo el Estado. El señor Mulder comenzó explicando que su proyecto sirve para declarar el acceso a las tecnologías y a las redes sociales como un derecho universal, pero de eso no trata su proyecto, trata de establecer que el Estado no utilice medios privados sino exclusivamente los medios estatales y redes sociales.

¿Cómo perjudica eso a la ciudadanía y al presidente?

- Cuando estableces una norma de ese tipo, le dices al ciudadano “usted ya no puede informarse de lo que está haciendo la entidad pública”. Todos los ciudadanos tenemos el derecho de que el Estado nos diga qué hace con nuestra plata y no lo va a hacer a través de Facebook y Twitter. Eso es una burla. ¿Por qué? Porque en las zonas rurales solo 2% de la población tiene acceso a Internet.

Mulder señaló que eso pasa porque el Estado no ha mejorado la fibra óptica.

- Muy bien, entonces hagamos un plan que proponga el alcance universal de Internet para todos los ciudadanos.

Eso depende del Ejecutivo.

- Podría haber una reforma constitucional planteada por un parlamentario para que sea un derecho fundamental. Si esa fuera la propuesta del congresista Mulder, nosotros la apoyaríamos, pero eso no dice su proyecto. Esa es la primera falacia. La segunda es cuando dice que propuso una ley en el Congreso anterior sobre este mismo tema. Bueno, ese proyecto no tiene que ver en censurar la información pública. Mulder también dice que su proyecto es para que el Estado no gaste ingentes dineros en poner publicidad de edictos matrimoniales, de la Sunat o de municipalidades. En eso le doy la razón, pero de eso no trata su proyecto de ley.

Si cuatro bancadas pidieron que el tema se vea en comisiones, ¿por qué será debatido nuevamente en la Permanente este miércoles?

- Este proyecto ha saltado con garrocha y ha entrado a la Comisión Permanente apoyado por el fujimorismo. Nosotros hemos propuesto que vaya a la Comisión de Justicia y de Constitución porque es un tema que afecta los derechos fundamentales. Lo ha dicho la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

¿Está expectante a las modificaciones que se incorporarán al proyecto?

- Los tres artículos del proyecto tendrían que eliminarse. Este proyecto tiene media página de fundamentación. Responde únicamente a una vocación política de impedir que el Gobierno pueda comunicar adecuadamente a la ciudadanía lo que está haciendo. En las discusiones del presupuesto general para 2017 y 2018 se han hecho cortes sustanciales, machetazos, en publicidad.

¿Cómo afecta eso a la comunicación del Estado?

- Te voy a poner un ejemplo. Todos dicen unísonamente “el proceso de reconstrucción está demorado, no se hace nada”. Si conversan con el señor Edgar Quispe (director de la Reconstrucción), para 2018 se están ejecutando 3,500 obras como parte del proceso de reconstrucción. Eso suma S/7 mil millones, pero no tiene partida presupuestal para publicidad, es decir para comunicarle a la población dónde se hacen estas obras, cómo se hacen.

De otro lado, en las últimas horas causó revuelo que el Ejecutivo observe la ley de fortalecimiento de la Contraloría. ¿No es un mal mensaje en la lucha anticorrupción, como dijo el contralor Nelson Shack?

- El Ejecutivo no ha observado la iniciativa de la Contraloría, al contrario, la ha apoyado. ¿Qué ocurrió? Cuando llegó al Parlamento le hicieron dos modificaciones. Creó gasto, porque crea vicecontralorías, y eso es inconstitucional, y en segundo lugar le quitan el sistema de control al Congreso.

Un sector de la opinión pública considera que el Gobierno se equivoca y recuerdan que el presidente no recibe a la comisión Lava Jato, que investiga justamente actos de corrupción.

- No tiene nada que ver. Esta es una observación razonable políticamente: no podemos separar al Parlamento del control, no podemos crear una burbuja de impunidad.

El fiscal Rafael Vela ha dicho que no le preguntarán a Jorge Barata de PPK porque Hamilton Castro, a cargo de la investigación Lava Jato, no pidió preguntas sobre el presidente debido a que solo investiga a Keiko Fujimori y Ollanta Humala. ¿Qué opina?

- Es un error. Yo sí creo que hay que preguntarle por todos. Hablan mucho del presidente, pero qué pasará si Barata confirma que “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” efectivamente se ejecutó y que “aumentar” significa que antes le dieron dinero a ella. ¿Dirán que él está mintiendo?

¿No debería PPK recibir ahora a la comisión?

- Sí la va a recibir, pero el consejo de los abogados fue que se presente cuando el Congreso tenga la información completa porque si no habrá tremendo show y después que declare Barata lo volverán a citar. Yo veo que quienes están nerviosos por lo que va a decir Barata son los fujimoristas. ¿Por qué, de pronto, generan todo este clima de inestabilidad política contra el Gobierno? Bueno, lo veremos en los siguientes días.

AUTOFICHA



- “Soy abogado y político peruano, electo congresista para el periodo 2016-2021, por el partido Peruanos por el Kambio. Tengo 42 años y nací en Chincha, en la región Ica, donde estudié primaria y secundaria en el Colegio José Pardo y Barreda. Soy egresado de Derecho y Ciencias Políticas de la U. San Marcos”.



- “Lo paradójico de esto es que este proyecto no entró a un cuarto intermedio. Se levantó la sesión para poder almorzar y resulta que cuando regresamos se puso a discusión otro tema, totalmente distinto. Esto no debería estar en la Comisión Permanente”.



- “Si el congresista Mulder quiere plantear otras restricciones o regular la ley de publicidad estatal que se dio durante el gobierno aprista, muy bien, que plantee una modificación a esa ley y lo debatiremos como parte de las mejoras, pero que no nos haga trampa diciéndonos una cosa y poniendo otra en la ley”.