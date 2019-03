Gilbert Violeta y Juan Sheput renuncian a la bancada de PpK

Los congresistas Juan Sheput y Gilbert Violeta renunciaron a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK), luego de que este grupo no les aceptara su licencia ni cambiar el nombre de la agrupación al mismo que el partido Contigo.

Cada uno, a través de una carta enviada al vocero de PpK, Jorge Meléndez, expresaron los motivos de su separación de la bancada.

Violeta, indicó que la negativa de la bancada de aceptar su licencia "denota una absoluta ignorancia legal y una clara animadversión política que evidencia la total falta de garantías para tener un proceso justo y apegado a la ley".

"No me prestaré al juego perverso de la tiranía. Pedimos respeto al Partido y diálogo democrático y nos respondieron con un proceso administrativo sancionador que sólo busca expulsarnos de la bancada. Los principios no se negocian", escribió Violeta en su Twitter.

#RENUNCIO a la BancadaPPK. No me prestaré al juego perverso de la tiranía. Pedimos respeto al Partido y diálogo democrático y nos respondieron con un proceso administrativo sancionador que sólo busca expulsarnos de la bancada. Los principios no se negocian!!! pic.twitter.com/xlBTxcW8fM — Gilbert Violeta (@gilbertvioleta) 5 de marzo de 2019

En tanto J uan Sheput expresó que "en coherencia con mis convicciones democráticas y de creencia en un sistema de partidos he presentado mi renuncia irrevocable a la bancada de Peruanos por el Kambio. La aritmética de la mayoría no les da la razón".

Este último, en el oficio enviado a Meléndez expresó que "siempre he considerado que los partidos políticos son el soporte y sustento de la democracia".