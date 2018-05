Gilbert Violeta: "Hay una parcialización en la comisión Lava Jato"

En esta entrevista, el congresista Gilbert Violeta , de Peruanos por el Kambio (PpK), comenta varios temas de coyuntura. Considera que Fuerza Popular (FP) orienta la conducción de las comisiones del Congreso según sus intereses.

¿Cuánto tiempo debe tomar para que haya un dictamen de las comisiones del Congreso sobre las facultades delegadas que solicitó el Ejecutivo?

Entiendo que las facultades serán vistas en 16 comisiones. Lo que habría que hacer es sesiones conjuntas de dos comisiones para agilizar el proceso. ¿Cuánto tiempo tomaría? Yo creo que no debería tomar más de dos semanas. En las comisiones debería tomar una semana y otra más para el Pleno.

Si las facultades acaparan la atención en la Comisión de Constitución, ¿en cuánto tiempo se debería debatir el retorno a la bicameralidad?

Este tema se va a debatir en paralelo. El debate por la bicameralidad ya durmió el sueño de los justos y se justifica ponerlo a debate y votarlo. Es un tema polémico, no es popular, pero si nos vamos a dejar guiar solo por la opinión de la población, este tema nunca se debatirá. Es una reforma importante que se necesita en el país para que el sistema parlamentario funcione mejor, eso hay que sabérselo explicar a la población. Yo creo que en esta legislatura debería dejarse, por lo menos, el dictamen en Constitución.

También está la propuesta para penalizar el financiamiento ilegal a los partidos. Se pretende que haya cárcel. ¿No debe haber sanción a las agrupaciones políticas?

Yo creo que el elemento central es establecer responsabilidad para los políticos, dirigentes, los responsables de la organización. Mi preocupación sobre el tema de extenderlo a los partidos es que caigamos en lo que ha ocurrido, que un juez dijo que podía calificarse a una agrupación como organización criminal. Un partido no se forma para cometer ilícitos. Si algún dirigente o candidato comete un ilícito, debe ser responsable, pero no la personería jurídica.

Por otro lado, la congresista Gloria Montenegro, de Alianza para el Progreso (APP), cuestionó que la comisión Lava Jato gaste casi S/300 mil cuando, dice, “solo encubre a sus aliados, como Keiko Fujimori y Alan García, y es utilizada para sacar información contra sus adversarios políticos”. ¿Piensa lo mismo?

Lo que he visto es que se confunde el trabajo de investigación que debe hacer el Parlamento con el trabajo jurisdiccional. Veo que en el Parlamento se termina perjudicando la investigación fiscal porque se llama a los testigos, se exponen pruebas, se hace todo público. Las comisiones investigadoras deben estar delimitadas a temas que sean útiles para el Parlamento. Hablando sobre el tema Lava Jato, necesitamos una investigación profunda sobre el sistema de la corrupción en el Perú.

Pero por el trabajo de esta comisión pudimos conocer, por ejemplo, las acusaciones contra el ex presidente PPK.

Pero el tema también está siendo investigado en el Poder Judicial. Ellos y el Ministerio Público tienen mucha más información de la que tiene el Congreso. Una comisión investigadora no puede sacar documentos a la ligera, tiene que ahondar en la naturaleza de un problema social o político para legislar sobre esa materia.

¿Cree que, como dijo Montenegro, la comisión beneficia a algunos y perjudica a otros?

Creo que en la comisión Lava Jato se ha demostrado que ha habido una clara parcialización. Fuerza Popular (FP) tiene la mayoría parlamentaria no solo en el Pleno, sino en todas las comisiones y, por lo tanto, orientan la conducción de los grupos según sus intereses: ven a quién convocan, cuándo lo convocan, qué temas tratan, qué temas no tratan. Mire lo que ha pasado en la Comisión de Ética. Ahí era tan burda, tan evidente la manipulación de la agenda que todos los grupos políticos terminamos diciendo que no nos íbamos a prestar para ese juego y la comisión quedó en off side. Esta comisión está paralizada por responsabilidad exclusiva del fujimorismo.

¿Cree que FP debe seguir presidiendo el Congreso?

Lo mejor que le podría pasar al Parlamento es que el fujimorismo deje la presidencia de la Mesa Directiva para oxigenar la agenda parlamentaria y hacer una auditoría de la gestión parlamentaria de los últimos dos años. De haber una lista alternativa, la apoyaríamos, pero no tenemos interés de ser parte de una mesa.

El presidente, Martín Vizcarra, en una entrevista, confirmó que Mercedes Aráoz le pidió que renuncie si PPK caía. ¿Usted también se lo planteó?

Yo no le planteé eso. Solo le dije de la necesidad de pronunciarse, no de renunciar. No me correspondía decirle una cosa así.

¿A Aráoz, sí?

Yo creo que los vicepresidentes sí tenían el derecho para conversar y tomar una posición común, homogénea, sobre este tema. Yo no veo nada de qué alarmarse.

¿Aráoz estará alejada del gobierno por esta diferencia?

Yo no creo que esté alejada del gobierno. Ella es una vicepresidenta en funciones, es parlamentaria, y ha participado en las reuniones de coordinación con el premier y el presidente. Creo que puede ser una persona útil al gobierno, pero, como todo presidente, decide cuándo le asigna responsabilidad a cada quien en tal momento.

El presidente Vizcarra se reunirá con los líderes políticos. Eso ya se dio en varias ocasiones, también en el gobierno de PPK, y no funcionó. ¿Cree que será solo para la foto?

Esperemos que no sea un diálogo solo para las fotos. En el caso del presidente PPK, los diálogos con la señora Fujimori no sirvieron de mucho. Recuerdo que en la segunda reunión hubo cinco acuerdos para sacar adelante temas en el Parlamento. Sin embargo, ninguno se logró implementar. Esperemos que ahora con el presidente Vizcarra haya una agenda concreta.

AUTOFICHA



- “Soy abogado y político peruano, electo congresista para el periodo 2016-2021, por el partido Peruanos por el Kambio. Tengo 42 años y nací en Chincha, en la región Ica, donde estudié primaria y secundaria en el colegio José Pardo y Barreda. Soy egresado de Derecho y Ciencias Políticas de la U. San Marcos”.



- “La principal crítica a la bicameralidad es que genera gasto, pero no es así. Podemos hacer una reorganización de los recursos del Parlamento. Cuando había Senado y 240 representantes, teníamos 800 trabajadores. Ahora hay cerca de 4,000 trabajadores”.



- “No creo que la bicameralidad nos dé un modelo perfecto, pero sí creo que nos permitiría tener un sistema más previsible, evitar leyes al caballazo, prescindir de las exoneraciones de segunda votación y tener normas de mejor calidad. Habría que invitar a especialistas para que expliquen las bondades de este sistema”.