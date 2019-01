Gilbert Violeta señala que Fuerza Popular se encamina a una "posición suicida"

El congresista Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio) señaló que Fuerza Popular se encamina a una "posición suicida" por mantener una posición de confrontación ante el Ejecutivo por el proyecto de ley para declarar en estado de emergencia el Ministerio Público.

"Mi impresión es que el fujimorismo estaría dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. [...] Tengo la impresión que están en una posición prácticamente suicida. Fuerza Popular está en un estado casi de desmembración", señaló en entrevista con RPP.

"No están buscando en sí mismo una disolución, pero es hasta donde se está arrastrando la circunstancia política. Va a terminar esto en una colisión de poderes del Parlamento con el Ejecutivo y si alguien no da su brazo a torcer, el Parlamento se termina cerrando", agregó Gilbert Violeta.

Para el parlamentario oficialista, la decisión adoptada por el titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, en remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato requirió de un mínimo de coordinación con sus "aliados políticos en el Parlamento".

"No me imagino al señor Pedro Chávarry tomando una decisión de este tipo sin un mínimo de coordinación con quienes han demostrado ser sus aliados políticos en el Parlamento porque finalmente, el hecho de que se haya retrasado [su denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales] no es una casualidad", refirió.

Asimismo, Gilbert Violeta sostuvo que incluso si el presidente Martín Vizcarra llega a plantear la cuestión de confianza y el Congreso se la otorga, no habrán plazos para aprobar el proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público.

"La ley no establece los plazos para que una ley sea aprobada en determinado tiempo. Incluso haciendo una cuestión de confianza, lo cual probablemente sea necesario, lo que pueden hacer es 'muy bien, te tomo esta cuestión de confianza, pero nada me dice que lo tengo que debatir mañana'", comentó.

Además, Gilbert Violeta mencionó que su bancada apoyará el proyecto de ley del Ejecutivo, pero resaltó que al tratarse de una ley orgánica, se necesitará de una mayoría calificada con lo cual se hace indispensable el voto de Fuerza Popular para que prospere su aprobación.

"No pierdo la esperanza que la Junta de Fiscales pueda cambiar esta decisión y sería lo menos conflictivo y problemático para el país. Porque es probable que este proyecto de ley genere una enorme confrontación del Parlamento con el Ejecutivo", añadió.