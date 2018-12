Gilbert Violeta: discusión con el Ejecutivo por César Villanueva "está superada"

El congresista Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio) afirmó que la confrontación generada entre su bancada y el Ejecutivo por exigir la salida del primer ministro César Villanueva "está superada".

"No [vamos a insistir]. Ese es un tema que me parece está superado. El presidente Vizcarra ya anunció que el señor César Villanueva se queda en el cargo, y es una decisión de él y no de la bancada", señaló en entrevista con el diario Correo.

No obstante, Violeta refirió que todavía hace falta definir si Peruanos por el Kambio permanecerá como bancada oficialista, así como evaluar el compromiso del Ejecutivo con el plan de Gobierno que este partido elaboró en el 2016.

"Creo que hay una definición existencial que se tiene que decidir. Si es que el Gobierno sigue interesado en tener una bancada oficialista y si nosotros seguimos interesados en coordinar y defender los intereses del Gobierno. Por ello, para nosotros hay una pregunta de fondo: ¿seguimos comprometidos con el plan de Gobierno que ofrecimos al pueblo en el 2016 en campaña?", dijo.

En este sentido, consideró que el desencuentro de su bancada con el Gobierno no está resuelto, pero enfatizó que continuarán trabajando "en defensa de los intereses del pueblo peruano".

"Como bancada, lo seguimos haciendo, pero también es cierto que nosotros no necesitamos la opinión del Ejecutivo para defender nuestras propuestas. Nosotros haremos nuestro trabajo, y si coincidimos con el Ejecutivo, bienvenido, y si no coincidimos, bien por ellos", precisó.

El legislador agregó que su agrupación se encuentra a la espera de una reunión con el presidente Martín Vizcarra y resaltó que "no hay ningún condicionamiento" para llevar a cabo dicha conversación.

- Comisión de Reforma Política -

Gilbert Violeta sostuvo que hay un "sesgo profesional e ideológico" con la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, encabezada por el politólogo Fernando Tuesta.

"'Comisión Tuesta' fue nombrada por el Ejecutivo para asesorar al Ejecutivo, no al Parlamento. A nosotros nadie nos dicta un guion. El reto de esa comisión es trascender de los temas meramente electorales", señaló.

"Las reformas políticas suponen un espectro mucho más amplio. Por la manera como ha sido formada, (la comisión) desde ya tiene el problema del sesgo profesional e ideológico, por lo cual su enfoque puede estar muy limitado, acotando en demasía la reforma", agregó Violeta.

La semana pasada, su colega de bancada, Juan Sheput, también expresó su crítica contra dicha comisión debido a que, consideró, "pudo haber sido mucho más plural".