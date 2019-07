Gilbert Violeta: "Si Daniel Salaverry nos pide disculpas, retiraremos la censura"

El legislador Gilbert Violeta (Contigo) señaló que en un encuentro informal de portavoces se acordó que el martes se decidirá qué acciones tomar contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Asimismo indicó que podrían retirar las censuras que se le plantearon hoy.

"Sobre la censura, mañana (martes) se tomará posición. Incluso ha habido una posición mayoritaria que señala que si Salaverry nos pide disculpas y se compromete a encaminar dos temas, retiraremos la censura", expresó Violeta a la prensa.



El legislador calificó de "intransigente" que Salaverry se negara a procesar cuestiones previas y de orden planteadas durante la sesión del Pleno.

"Metió a la agenda temas que no correspondían. En un momento en que teníamos que estar concentrados en la reforma política. Como un as bajo la manga, buscó traer a discusión un pedido que estaba meses sin estar definido como es la reincorporación de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. Fue inoportuno. Estaba contra el reglamento", explicó Violeta.

El congresista indicó que tras la suspensión del Pleno, se sostuvo una reunión informal de portavoces que buscó dar salida a la "crisis" causada por el actuar de Daniel Salaverry al dirigir el Pleno. En dicha reunión se acordó lo siguiente:

"Concentrarnos en dos temas: terminar la reforma política en los temas que faltan y si es que se cumple con el procedimiento previo del consejo directivo para tratar el caso Pedro Chavarry, sin su presencia o no. Si no quiere venir, que mande a su abogado. Si no, que el pleno lo debata y lo aprueba", manifestó Violeta.