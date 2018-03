Gilbert Violeta está convencido de que la vacancia no tiene votos

Por: Ricardo Monzón Kcomt / Alvaro Reyes Quinteros



El congresista Gilbert Violeta , vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), está convencido de que la moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski , no va a proceder pues, asegura, la oposición no cuenta con los 87 votos necesarios para aprobarla.

“La vacancia no va a proceder porque no están los votos para que proceda; 50 congresistas no van a apoyarla y se necesita 87 votos. No lo van a lograr”, declaró a Perú21.

Indicó que Fuerza Popular (FP) no cambiará su decisión de apoyar la destitución del mandatario, pero se mostró optimista de que los miembros de Acción Popular (AP) voten en contra tras la declaración de PPK en la comisión Lava Jato, este 16 de marzo.

MARCHA CONTRA PPK



Por otro lado, el Frente Amplio (FA), a través de una nota de prensa, informó que acordaron realizar una movilización este jueves a favor de la vacancia.

El congresista Wilbert Rozas, vocero de la bancada congresal del FA, dijo a este diario que “este llamado a la ciudadanía es para dejar en claro que la vacancia también se da desde las calles”.

Según señaló, esperan que otros partidos políticos se sumen a la convocatoria.

SABÍA QUE



- La ministra de Ambiente, Elsa Galarza, calificó al Congreso de “antidemocrático y obstruccionista” durante su visita a Piura.



- “Estamos totalmente fastidiados y preocupados, porque este Congreso no está permitiendo que el Gobierno tenga acción”, declaró.