Gilbert Violeta: "El Congreso debe dar el ejemplo"

Luego de que el mandatario Martín Vizcarra pidiera al Congreso modificar la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría, el oficialista Gilbert Violeta recordó que la norma no debió promulgarse en Palacio. En esta entrevista, también responsabilizó al contralor y habló de otros temas.

El presidente respondió a la congresista Mercedes Aráoz, quien criticó la designación de César Villanueva en la PCM, y recordó que es él quien elige al premier. ¿Qué opina?

Que es una decisión del propio jefe de Estado. Entiendo que todos podemos tener críticas, pero hemos sido respetuosos de esa facultad constitucional.

¿Lo toma a bien?

No lo tomo ni a bien ni a mal, es un comentario respetable y legítimo como el que expresó la congresista Aráoz, que también exterioriza un punto de vista. No creo que haya un comentario bueno o malo.

El premier César Villanueva también respondió a Aráoz, y le restó importancia diciendo que las críticas no lo ponen de mal humor.

Y me parece bien que el premier diga eso. Él tiene que respetar las opiniones de todos.

De otro lado, el presidente pidió al Congreso que se modifique la ley de Contraloría. ¿Está de acuerdo?

Sí, y yo tengo un proyecto de ley presentado hace semanas sobre este tema. En Peruanos por el Kambio, no estuvimos a favor de que la ley de la Contraloría excluyera al Congreso del sistema regular de control.

El contralor también anunció que harán una auditoría profunda al Congreso.

Igual, creo que hay una responsabilidad de la Contraloría. El señor Nelson Shack sabía perfectamente que se estaba excluyendo al Congreso. Ahora se pone mosca para ver lo que pasa, cuando nunca debió renunciar a la obligación de auditar al Legislativo.

¿Es responsable el presidente por permitir que se promulgue por insistencia esta ley en Palacio y luego pedir que se modifique?

No. La ley ya estaba dada así. El contralor incluso acusó al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski de no promulgar esta ley, y es a raíz de esta presión que el Congreso decidió hacerlo porque nos hacía parecer que no estábamos a favor de la lucha anticorrupción.

En todo caso, ¿no fue una reacción tardía del presidente Vizcarra?

Es tardía la reacción del contralor. Él debería hacer un mea culpa, porque el tema no es que se compren televisores, sino que el Congreso sea la primera institución en dar el ejemplo y no quedar fuera del sistema de control.

Pero al final se promulgó en Palacio de Gobierno.

Fue un simbolismo en el que el presidente quiso demostrar que tiene una buena relación con el Parlamento e invitó a todos los voceros para que el señor (Luis) Galarreta firme por insistencia la promulgación de la ley.

¿Y qué debió hacer el mandatario Vizcarra?

Para mi gusto, lo hubiera podido evitar y dejar que el Congreso firme su aprobación por insistencia, enviarla a El Peruano y punto. Sin haberles regalado la foto.

En el marco del pedido de facultades, lo más seguro es que el Congreso vea este tema más adelante.

No hay que confundir al Congreso con el fujimorismo. Aquí es Fuerza Popular quien da este tipo de leyes, como nos tienen acostumbrados gracias a su mayoría aplastante. En Peruanos por el Kambio sí creemos que debe haber una agenda política distinta.

¿Ve ánimos en el fujimorismo de modificar esta norma?

Conociendo al fujimorismo, ellos nunca están con ánimos. Pero ellos no pueden hacer lo que quieran, ni obligar. Las distintas fuerzas políticas tenemos que generar una correlación de fuerzas que permita aprobar la modificación a esta ley para que la Contraloría pueda auditar al Congreso.

DATOS



- El también presidente de Peruanos por el Kambio asegura que, “por la propia salud política, el Parlamento debería modificar esta ley”. “No creo que deba hacerlo porque lo pide el presidente, sino porque es lo que corresponde”.



- Respecto al calificativo de “vacador” que usó la congresista Aráoz para referirse al premier Villanueva, Violeta fijó postura. “Es conocido que él fue uno de los promotores de la vacancia. Yo no le veo nada de confrontación, es una opinión que se expresa sobre un hecho”.