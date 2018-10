Gilbert Violeta: "No comparto las observaciones del presidente Vizcarra sobre la bicameralidad"

El congresista Gilbert Violeta, vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), se pronunció vía Twitter y dijo que no está de acuerdo con lo manifestado hoy por el presidente Martín Vizcarra, quien dijo que la reforma de retorno del sistema bicameral fue desnaturalizada por el Congreso.

“Me apena decirlo, pero no comparto las observaciones del presidente Vizcarra sobre la bicameralidad. Las reformas son un proceso dinámico sujeto a debate y consenso. Y así lo hicimos. Nuestro trabajo en nombre del oficialismo fue arduo y coordinado”, escribió.

Del mismo modo, el oficialista recordó que en el Pleno del último 3 de octubre, con los votos de la bancada de PpK, y los ministros César Villanueva y Vicente Zevallos, se aprobó dicha reforma.

“La bicameralidad no solo contó con nuestro voto, sino también con el del premier y del ministro de Justicia, siendo felicitado por todos, por lo que no me queda claro el cambio de actitud en esta coyuntura”, argumentó.

Cabe precisar que dicha norma fue aprobada por mayoría con 91 votos a favor, 16 en contra y una abstención.

Esta mañana, Vizcarra expresó que la posición del gobierno será no apoyar el retorno del sistema bicameral porque, dijo, el Legislativo desnaturalizó la propuesta del gobierno. “Decimos ‘no’ tal y como fue propuesta por el Congreso”, aseveró.

Una de las razones es que no se haya establecido una cuota de género para aumentar la participación de mujeres en el Parlamento, y la otra es la cuestión de confianza que, según el mandatario, el Congreso le está quitando peso político al Ejecutivo al limitar las veces en que se puede hacer efectiva dicha medida.