Violeta: "Para la ciudadanía no significa ningún honor ser parlamentario hoy en día"

El congresista Gilbert Violeta (Concertación Parlamentaria) aseveró este miércoles que actualmente para la población no es "ningún honor" ser legislador por la imagen que tiene el Parlamento hoy en día.

En ese sentido, lamentó que se haya producido una discusión sobre los bonos de representación porque esta "genera un enorme descrédito" para su institución.

"Por todo lo que se escucha, yo estoy seguro que para 99% de la ciudadanía no significa ningún honor ser parlamentario en el Perú, hoy en día, y yo sí siento que para mí es un altísimo honor porque es hacer un servicio ciudadano", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"Toda esta discusión genera un enorme descrédito en el Parlamento, todo esto que tendría que haber sido cortada desde el primer momento. Más allá de culparnos unos a otros, lo que tiene que haber en el Parlamento es un claro sinceramiento de la situación legar de lo que ha significado este bono por la semana de representación", señaló.

SE PUEDE ELIMINAR BONO DE REPRESENTACIÓN

Violeta consideró que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry , podría eliminar el bono de gastos de representación sin necesidad de acudir al Consejo Directivo del Parlamento con una sola disposición y cuestionó que no lo haya hecho aún.

"Este bono nace por un acuerdo de la Mesa Directiva dispuesta por el entonces presidente del Congreso, Luis Galarreta, entonces, el señor Salaverry no tiene necesidad de presentar un proyecto de ley para eliminar esto, simplemente lo eliminaba y punto, sin hacer aspavientos", indicó.

"A mí me duele lo que está pasando con el Parlamento, me ofusca y me ofende, por eso le he reclamado al señor Salaverry. Yo creo que este hecho debió ser aclarado desde el primer momento por el presidente del Congreso y evitar de que todo el Parlamento caiga en una discusión respecto de la cual nadie más que él tenía la solución", manifestó.