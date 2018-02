Gilbert Violeta: "Candidatos quieren adelantar las elecciones"

La moción de vacancia para destituir al presidente Kuczynski está a punto de ser presentada formalmente. El vocero de PpK, Gilbert Violeta , indicó que este nuevo pedido está relacionado a la inseguridad de algunos candidatos presidenciales.

¿Le sorprende este nuevo pedido de vacancia?

Lo que habría que preguntarse es por qué estamos ante un nuevo pedido, cuál es la prueba, cuáles son los nuevos elementos, qué cosa ha cambiado desde diciembre a la fecha. Lo cierto es que todo está igual; más allá del documento de un banco que hace referencia a unas transacciones, no vemos nada. Todo el tema debe seguir siendo investigado en la comisión Lava Jato.

¿Le parece irregular que después de un poco más de un mes se presente el nuevo pedido?

Lo que no es regular es que, cada vez que salga un documento referido al presidente, se lo tiren a los medios de comunicación y utilicen eso como herramienta de presión política, porque si es así, entonces que la comisión se desactive. Acá hay una cosa que cae por su propio peso y es que hay candidatos presidenciales que se sienten inseguros de ganar una elección en 2021 y su objetivo es adelantar el proceso para ver si les va mejor en esta coyuntura.

¿Se refiere a algún candidato en particular?

Keiko Fujimori, por ejemplo, se ve amenazada porque su hermano (Kenji Fujimori) aparentemente será el candidato presidencial, así que no quiere darle más margen de espacio electoral; y la señora Verónika Mendoza, que no tiene ningún reparo en aliarse con todas las fuerzas radicales que pueda encontrarse en el camino para tomar ventaja.

Pero fue el Frente Amplio el primero en tocar la vacancia.

Lo que nos demuestra que el pedido del Frente Amplio no tenía que ver con la actuación del presidente, sino como una reacción al indulto. Luego ya disfrazaron el tema con el caso Lava Jato, pero en realidad estaban con la sangre en el ojo por el indulto.

Hay congresistas de otras bancadas que se sumarían.

Son opiniones personales, no de bancada ni de partido. Hay que diferenciar entre las posiciones de un parlamentario, que ya son recurrentes, y las que se toman como institución.

¿No cree que todo esto se hubiese evitado si el presidente declaraba ante la comisión Lava Jato?

Él no se ha negado. En un primer momento pidió que se le alcancen las preguntas por escrito, luego fijó una fecha en diciembre, pero coincidió con el primer pedido de vacancia y recién la semana pasada la comisión pidió que se fije un nuevo día. Los abogados del presidente le han recomendado que espere hasta que Jorge Barata brinde sus declaraciones, pero parece que hay una desesperación por tener al mandatario sentado en el banquillo, porque acá se quiere tener esa foto del jefe de Estado siendo acusado.

Probablemente sí alcancen al menos los 52 votos para debatir el tema en el Pleno.

Lo que sucede es que seguimos arrastrando las heridas de las elecciones pasadas. El fujimorismo y los grupos de izquierda intentan mover las calles aunque el pedido de vacancia es político.

¿Y si lo llegan a vacar?

El daño sería para el país, porque es un presidente elegido constitucionalmente. Se está usando la vacancia para generar inestabilidad política, y lo que se necesita es un sistema de cambios que suponga reformar el Congreso, el sistema de justicia, los partidos. Estamos debatiendo temas que no le interesan a la gente, pero sí a la clase política.

A raíz del último pedido de vacancia se fracturaron algunas bancadas. ¿Pasará lo mismo?

En la medida en que un pedido de esta naturaleza no tenga consistencia ni pruebas suficientes. Es obvio que las probabilidades de división entre las bancadas esté latente porque va más allá del mandato político.

Según Datum, el 53% de peruanos cree que el presidente debe dejar el cargo.

En realidad, la gente no quiere seguir viviendo en un clima de inestabilidad, se preguntan cuándo terminará esto, pero si les preguntan si quieren que entre al gobierno el fujimorismo, no creo que estén de acuerdo.

¿No cree que esto también es culpa del presidente?

No me cabe duda de que de nuestro lado también hemos cometido errores, pero la pregunta es si justifican una vacancia. El presidente ha hecho un mea culpa, ha pedido disculpas al país por los retrasos, por ciertas contradicciones o vacíos. Si salimos de este pedido de vacancia, ¿en tres semanas habrá otro? ¿Y después uno nuevo hasta que les chunte?

¿Y si aparecen nuevas pruebas o declaraciones?

Vemos que no todo depende de las pruebas, esto es político. Si fuese un tema procesal, el fujimorismo concentraría todas sus baterías en tener un adecuado informe de la comisión Lava Jato.

¿Cree que el presidente llegue al 2021? Faltan tres años.

Es lo que corresponde. Creo que lo que debemos hacer los peruanos es defender el mandato constitucional y popular.

Cambiando de tema, en los próximos días sale el fallo de la Corte IDH sobre el tema del indulto a Alberto Fujimori.

El Perú es un Estado constitucional de derecho y el presidente es un demócrata, por lo cual estamos sujetos a las resoluciones, fallos y mecanismos internacionales, así que no tengo duda de que tendrá que implementarse lo que señale la Corte.

¿Eso a pesar de que sea en contra del indulto?

Espero que no sea en contra, porque generaría un clima de inestabilidad. Supongo que no será ese el sentido del fallo porque el indulto se dio de una manera legal, pero sí creo que la Corte puede sugerir que haya un mejor proceso sobre el indulto, un criterio más sólido sobre la regulación.

AUTOFICHA



- “Actualmente soy vocero del oficialismo y presidente del partido Peruanos por el Kambio. Estudié la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y una maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú”.



- “Si un grupo del fujimorismo no apoyó la vacancia anteriormente y esa bancada se partió, es porque el pedido para la salida del presidente estaba mal sustentado, así que mucha gente no se prestó para el juego. Si hay algo fundamentado, el apoyo sería unánime”.



- “Las comisiones del Parlamento cuentan con una lista importante de proyectos de ley que provienen del Ejecutivo, entre ellos las facultades que nunca se aprobaron, y que hubiesen permitido sacar reformas importantes, pero no son priorizados para el debate dentro del Congreso”.