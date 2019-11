A la luz de los anuncios recientes en materia económica del gobierno de Martín Vizcarra, Gianfranco Castagnola advierte, con preocupación, la ausencia de medidas para mejorar el índice de crecimiento económico que, dice, podría llegar al 4% si el Estado pusiera de su parte. En diálogo con Perú21, el economista desmenuza algunas propuestas del plan de este segundo tramo gubernamental tras la disolución del Parlamento.

Se han cumplido seis semanas del cierre del Congreso y se esperaba que terminada esa etapa de confrontación hubiera mayor enfoque en políticas públicas. ¿Ha habido algún avance?

Ha habido anuncios, cerca de cuarenta, treinta de ellos vinculados a temas económicos. Se han dado algunas medidas, pero las características de los anuncios todavía dejan espacio para mejoras. (…) Se está tratando de reactivar algunos proyectos de obras públicas, mejorar temas de seguridad social y también (está) el tema de la Remuneración Mínima Vital (RMV) que se va a revisar en los siguientes meses. Todos estos anuncios tienen que ver con mayor gasto público, en el caso de los dos primeros, o con el gasto privado en el último caso. La pregunta es: ¿de dónde salen esos ingresos si no se reactiva el aparato productivo? La economía está creciendo apenas por encima del 2% (…), no podemos resignarnos a crecer a tasas de 2% y pico.

Hay una desaceleración en la región. ¿Qué tanto de este bajo crecimiento se debe a factores externos y qué tanto a lo que pasa acá?

El Perú es una economía chica abierta que depende mucho de lo que pase en el mundo. Estados Unidos, China, Europa, etc., la economía mundial se está enfriando y eso nos impacta. (…) El Perú tiene espacio para seguir creciendo y aspirar a tasas más cercanas al 4% no es descabellado, pero el Estado no está poniendo de su parte para ese crecimiento. No hemos escuchado anuncios de políticas vinculadas a la competitividad, qué hacemos para reactivar grandes proyectos de inversión. Tía María es una pelota que se sigue pateando hacia adelante, no vemos al crecimiento en la agenda del Gobierno y eso sí nos preocupa. Con una economía que no crece, sencillamente el país no puede avanzar, no se genera empleo, no se genera recordación.

La ministra de Economía dijo, semanas atrás, que el gran problema del Perú es que todavía las personas no valen lo mismo…

Es una frase que tiene contenido. El Perú tiene problemas sociales irresueltos, (…) tiene que avanzar muchísimo en el tema de igualdad de oportunidades, igualar la cancha para todos: los niños, los adolescentes y los jóvenes que parten desde puntos muy diferenciados del partidor de la carrera profesional. (…) No tengo identificado a nadie con una visión crítica sobre esa frase. Probablemente hay un tema de prejuicio de pensar equivocadamente que este es un gobierno de izquierda, que el presidente Vizcarra está para quedarse a lo Evo, a lo Chávez; ya hemos escuchado a más de un analista conservador decir que se viene el chavismo.

¿No cree que sea el caso?

Absolutamente que no, (…) pero dentro del contexto de esa convicción que tiene un sector muy conservador de la sociedad, esa frase encaja. Entonces, dice: ‘Ajá, esta es una prueba más de esa teoría medio conspirativa’. No creo, en absoluto, que el presidente Vizcarra sea alguien de izquierda ni que esté llevando al Perú por una ruta como el chavismo, para nada.

¿Cree que el jefe de Estado es consciente de la importancia del crecimiento económico del país?

Creo que no es consciente o no está dispuesto a poner capital político para hacer que la economía crezca, pero el que no esté dispuesto a eso no lo hace un presidente de izquierda, lo hará un presidente medroso si quieres, pero no de izquierda.

El premier Vicente Zeballos ha señalado la posibilidad de que a partir del próximo año se instaure un proceso de revisión de la Remuneración Mínima Vital. ¿Es un buen momento para plantear incrementos?

Yo creería que no. Es un tema súper técnico, pero el problema que hay con la RMV es que termina teniendo un impacto muy negativo en empresas que están muy cerca de la formalidad. Los sueldos responden a la productividad de los trabajadores; a mayor productividad, mayor sueldo. Una parte importante de trabajadores del sector informal peruano tiene una productividad que no permite que ganen un sueldo hoy como la RMV. Si elevas esa remuneración, los alejas aún más; entonces, hay que pensar con creatividad cómo se maneja el tema de la RMV. Desde Apoyo hemos propuesto, más de una vez, que debería haber una RMV para las grandes y medianas empresas y otra para las pymes, porque es la manera de acercarnos a la realidad de la productividad tan diferenciada en segmentos empresariales privados.

Gianfranco Castagnola 17-11-19

Se ha planteado también ampliar el Seguro Integral de Salud (SIS) y cubrir a cuatro millones de personas adicionales. ¿Es realizable?

Si quisiéramos incorporar a cuatro millones de personas más al SIS y mantener el servicio per cápita que hay hoy, nos costaría 300 millones de soles más al año. ¿Es deseable socialmente? Por supuesto. ¿Es factible en términos fiscales? Es un reto, porque seguimos aumentando capas de gasto inflexible. Si no somos capaces de encontrar ingresos permanentes que acompañen este mayor gasto, tarde o temprano tendremos un problema fiscal. Tenemos que acompañar estas medidas sociales, que tienen un impacto positivo en gente de menores recursos, con políticas que generen un crecimiento económico.

¿Qué tipo de políticas para fomentar el crecimiento económico podría implementar este gobierno en el tiempo que le queda?

Del paquete que mencionabas quiero rescatar una medida que, si funciona, va a ser muy positiva. El Perú tiene centenares de proyectos de obras públicas paralizados porque hay conflictos entre el contratista y la autoridad competente. (…) La idea que viene de la Contraloría es ¿por qué no buscamos mecanismos para reactivar y terminar estos proyectos? Eso tiene tres impactos: uno económico, pones la economía a funcionar; dos, terminas de invertir con un capital que está inmovilizado y mal gastado; y tres, hay un tema también sociopolítico, si yo paso todos los días por un puente que está a mitad de construir durante cuatro años, siento distancia con el Estado. En Huancayo, hay un lindo puente desde hace cinco años que no funciona porque las obras para acceder a él nunca se hicieron…

¿Ve que sea esto una verdadera preocupación en la agenda del presidente?

Yo creería que ese tema específico es, por lo menos, una preocupación en la agenda de la ministra de Economía. ¿Qué otras cosas se pueden hacer para el crecimiento económico? Hay temas de mediano plazo muy vinculados al Plan de Competitividad. Hay un Plan de Competitividad, hay que ponerlo en marcha, discutir si es perfecto o no. No he escuchado ninguna medida que ponga en marcha ese plan que este mismo gobierno diseñó. En segundo lugar, ya suena trillado (hablar de) empezar a destrabar proyectos. Hay muchos proyectos de inversión que requieren un empujón, un destrabe; estamos hablando de centenares de millones de dólares que se ponen en marcha en la economía. Por último, hay que recuperar algunas ideas valiosas del Plan de Diversificación Productiva.

El Perú tiene un nivel de desigualdad relativamente alto y, además, llevamos unos tres años sin reducir la pobreza. ¿Cree que hay algún riesgo de que la zozobra social que hay en Chile se pueda replicar aquí en el corto o mediano plazo?

Después de lo que ha pasado en Chile y en el mundo en los últimos doce meses, ningún país puede decir: ‘Estoy vacunado frente a un estallido social’. Cuando hay algún nivel de malestar, el detonante puede ser cualquiera. En el Líbano fue un impuesto a las llamadas por WhatsApp, y la calle hirvió; en India fue la prohibición de exportar cebollas porque hay un problema de escasez, y la calle ardió. (…) El Perú tiene factores de riesgo: la falta de crecimiento ha generado en la población una sensación de que no se percibe progreso. (…) En segundo lugar, tenemos todavía una sociedad desigual y eso genera sensación de inequidad y molestia. (…) En tercer lugar, hay una inmensa insatisfacción con los servicios públicos. Hay algunos mitigantes. La informalidad es nuestra maldición, pero en este caso también nuestra salvación porque permite a la gente encontrar empleos rápidamente, (…) la gente encuentra cómo sobrevivir. (…) Otro atenuante: el hecho de que Lava Jato haya terminado con grandes políticos, presidentes, congresistas, alcaldes, gobernadores regionales, jueces, fiscales, empresarios en la cárcel, eso es inédito; salvo Brasil, no lo ves en ningún otro país. (…) Hay atenuantes que disminuyen el riesgo, pero sería absolutamente soberbio decir que el Perú está vacunado.

Tenemos elecciones congresales en enero del próximo año y algunos candidatos, principalmente de la izquierda, nuevamente plantean reformas al capítulo económico de la Constitución. ¿Hay algo que se pueda cambiar?

Un elemento sobre el cual ha reposado el Perú en esta gran expansión económica que hemos tenido en este siglo son los fundamentos que otorga el capítulo económico de la Constitución. Yo volteo la pregunta, que me diga alguien, ¿qué candado quiere eliminar? ¿Quiere eliminar el rol subsidiario del Estado para crear empresas públicas? ¿Por qué antes de crear más empresas públicas, que es una obsesión que tienen en la izquierda anquilosada del Perú, no arrendamos las empresas públicas actuales? ¿Por qué no miramos el desastre que son? (…) La última empresa pública que creamos fue Agrobanco y nos costó su gracia 700 u 800 millones de soles por pésimos préstamos que dieron. Yo prefiero tener ese candado donde se requiere por ley (…). Que me digan qué otra puerta quieren y podemos discutir una a una, yo encantado.

TENGA EN CUENTA

- Gianfranco Castagnola es presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría y director de diversas empresas privadas e instituciones sin fines de lucro.

- Bachiller en Economía y con una maestría en la Universidad de Harvard, ha sido director del Banco Central de Reserva.

- Para Castagnola, la titular del MEF, María Antonieta Alva, “es una persona muy preparada, capaz e íntegra”, pero “debiera empezar a mostrar algunas señales más claras de su compromiso, por ejemplo, de recuperar el crecimiento económico”.