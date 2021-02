En la sesión conjunta de las comisiones de Fiscalización y COVID-19, el doctor Germán Málaga, investigador de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), rechazó las críticas a la distribución de vacunas de COVID-19 que ha incluido a personas como Martín Vizcarra, Cecilia Blume y ministros. “No soy un dealer de vacunas”, acotó.

“Se hace un show innecesario, desde el odio, Desconocimiento también porque se afirman cosas que no son reales. Nosotros no hemos ofrecido las vacunas a nadie. No soy un dealer de vacunas. No somos comerciantes, Jamás en la vida pueden he cobrado un sol por las vacunas”, manifestó Málaga.

El científico explicó que el proceso de vacunación tomó en cuenta ejemplos de países como Emiratos Árabes y Egipto en donde se ha realizado un doblo proceso. Uno basado en las vacunas cifradas utilizadas para ensayos, donde se incluyen las candidatas a dosis y placebos. Y otra, de las dosis activas, que protege de la enfermedad y es usada para personal del estudio y relacionados.

“Me remito al protocolo. Las dosis activas son para el personal de investigación y relacionado. La primera se refiere al staff que va todos los días al laboratorio o porque trabaja en logística. No es parte del grupo de investigación, pero es una persona relacionada al centro de investigación. Se les aplica la dosis porque está exponiendo su integridad”, declaró.

Sobre las personas relacionadas, explicó que se aplicó a personas como la esposa del investigador. “Hay que protegerla porque si se enferma ella, también contagiaría al médico. Ha sido una idea solidaria. No han sido tantas (las vacunas de este tipo”, expresó.

Málaga dijo que de las 487 personas de la lista revelada, 432 eran del personal de estudio, incluyendo a 36 consultores.

VIDEO RECOMENDADO:

Francisco Sagasti: Pilar Mazzetti, también recibió vacuna de Sinopharm