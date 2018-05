Gerardo Távara: "Votaremos sin saber quién financió a los candidatos"

Este 7 de octubre se realizarán a nivel nacional las elecciones regionales y municipales. Solo en Lima, casi una veintena de personajes buscan suceder a Luis Castañeda Lossio en la Alcaldía. Gerardo Távara , secretario de Transparencia, explica cómo se va a desarrollar el proceso.

¿Le sorprende el número de candidatos a Lima?

No deja de sorprender una cantidad tan alta de candidatos. Habría 21 partidos interesados en presentar candidato a la Alcaldía de Lima. De estos ya hay 17, 18, que se conoce quiénes serían. Hay que recordar que hasta el viernes 25 hay plazo para realizar las elecciones internas. Al mismo tiempo, la legislación permite que se formen alianzas electorales. Sí llama la atención que, mientras que para las elecciones presidenciales y parlamentarias los partidos se juntan, para el caso de Lima esto no ocurre.

Con ello, lograrían evitar la dispersión del voto.

Así es, se dispersará el voto, la presentación de propuestas, hace que la campaña sea más compleja para el electorado. Además, el elector tiene que analizar a los candidatos de su propio distrito. De otro lado, hoy estamos viendo quiénes serán las cabezas, pero habrá que analizar la conformación de la lista de los 39 regidores. Eso puede revelar si se representa al conjunto de la ciudad, si se mantiene solo el 30% de la cuota de género o si se llega a la paridad, y la ubicación que se le asigne a mujeres y hombres. A nosotros nos llama la atención que solo haya una candidata mujer.

¿Qué opina de cómo se desarrollaron los procesos electorales internos de los partidos políticos?

Los organismos electorales, ONPE y JNE, son los que luego podrán dar una información exacta de la forma de elección interna que escogieron los partidos. Si fue a través de delegados, de todos los militantes, o de los militantes más cualquier otro ciudadano. Aparentemente, solo dos partidos usaron la última forma, el Frente Amplio (FA) y Juntos por el Perú (JP). Al parecer, la gran mayoría eligió una elección a través de delegados. Eso, desde nuestro punto de vista, es lo menos democrático. En Transparencia, junto con ONPE y el JNE, propusimos que se establezcan elecciones primarias donde, por lo menos, voten todos los militantes y, de preferencia, cualquier persona. Se debe eliminar esa modalidad de asamblea de delegados.

Además que, en casi todas las internas, hubo solo un precandidato.

Solo en cuatro casos hubo una pluralidad de candidatos: Acción Popular, Todos por el Perú, FA y JP. Todos los demás han tenido candidato único. En algunos casos, ese candidato ha sido presentado públicamente por la dirigencia nacional del partido. Es el caso de los señores Daniel Urresti y Diethell Columbus. Habría que pensar si es que las dirigencias nacionales no deberían mantenerse neutrales ante los precandidatos porque, supuestamente, hay una elección interna. De lo contrario, induces a los delegados o militantes a votar por él.

La mitad de candidatos son invitados, no militan. ¿Cuánta afinidad pueden tener con la visión del partido?

Solo diez tendrían inscripción en el partido por el cual postulan, según la fuente oficial del JNE, que es el ROP. Al parecer, Jorge Muñoz está inscrito en Acción Popular, pero eso no se ha formalizado ante el ROP. Ya uno puede especular desde cuándo hay un vínculo entre un candidato y el partido por el que postula, o entre el candidato y la ideología del partido. Por ejemplo, el señor Ricardo Belmont postulará con Perú Libertario, partido formado por Vladimir Cerrón, ex gobernador de Junín, que tiene una postura política de izquierda radical. A Belmont nunca se le ha conocido que sea una persona de izquierda siquiera.

En esta elección, por primera vez, no habrá reelección. El alcalde se valía de sus obras para hacer campaña y, por el otro lado, generaba el ‘anti’ de sus rivales.

En algunos casos, creo que sí habrá ‘anti’ con los actuales alcaldes distritales que están postulando a Lima. Ellos tendrían que mostrar logros para ser atractivos. En el caso de Solidaridad Nacional, no es el propio alcalde el que postula, pero es el mismo partido y es su hijo. La afinidad es directa.

Otro es el tema del financiamiento. La legislación que aprobó el Congreso es que los reportes de ingresos y egresos sea al final de la campaña, no durante esta. ¿Eso afecta el derecho al voto?

Así es. Vamos a ir a votar sin saber quién financió a ninguno de los candidatos. El electorado irá sin saber cuánto gastó y de dónde obtuvo el dinero. Eso no solo afecta la labor de ONPE sino el derecho constitucional del ejercicio al voto. Un segundo tema es que el Congreso aprobó que cada candidato presente su reporte a ONPE. Si hubiese 20 partidos y cada uno tuviese candidato en 15 distritos, pues la ONPE tendrá que revisar 300 reportes solo en Lima, en un plazo de cuatro meses. A nivel nacional, revisará 13,000 reportes de campaña. Ese es un error del Congreso. Logran limpiar al partido, porque solo el candidato será responsable si comete una infracción. Eso no fortalece a los partidos. Los partidos presentan candidatos, les dan el símbolo, los invitan, pero a la hora de la rendición de gastos, se ponen de perfil y dejan al candidato como único responsable.

¿Cuáles serán los retos del próximo alcalde?

Hay un reto que es fundamental que asuman los candidatos: el incremento de la violencia contra las mujeres y el acoso callejero. Hay que distinguir el problema de la seguridad ciudadana del problema de la seguridad de las mujeres. Esperamos que este tema esté presente en el debate, junto con la seguridad, el transporte y la corrupción. Hay una gran cantidad de ex alcaldes de distritos de Lima que están en prisión. El señor Carlos Burgos, ex alcalde de SJL, está fugado. Su antecesor, Ricardo Chiroque, fue condenado. Quiso postular ahora con el señor Julio Gagó, pero ya no podrá porque salió la ley que impide postular a condenados.