El empresario chileno y exsocio de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Gerardo Sepúlveda, aseguró que está dispuesto a brindar la información que requiera la fiscalía sobre los trabajos que brindó a Odebrecht sobre el proyecto Interoceánica Sur, labor que indicó fue “eminentemente técnica”.

“Mi rol en todas estas operaciones, no solo para Odebrecht, ha sido eminentemente técnico. Lo que acaba de indicar el fiscal (José Domingo Pérez) que tiene interés en aclarar, sobre eso no tengo información. Nunca he determinado costos ni precios. Hay proyectos con Odebrecht en los que he dicho ‘esto no es financiable’ y no he seguido", aseguró durante la audiencia en la que se evaluó el pedido de impedimento de salida del país en su contra.

Gerardo Sepúlveda participó en la sesión encabezada por el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho luego de que se frustrara la citación para brindar su testimonio por el caso Westfield Capital. Esta había sido programada para el mismo momento en que José Domingo Pérez sustentaba su solicitud para que se restrinja su salida del Perú.

“Estoy a disposición del fiscal porque probablemente no tomarán mucho tiempo, incluso antes que sea extendido (el plazo de investigación). Voluntariamente estoy predispuesto a brindar toda la información que requiera”, añadió el empresario chileno.

Sepúlveda señaló que permanecerá en el Perú esta semana y que podrá brindar su testimonio, ya sea en la citación pendiente que tiene programada para este viernes 28, o antes si así lo decide José Domingo Pérez.

“Me han citado para esta semana tres veces, he ido dos veces a la fiscalía a prestar mi declaración y en ninguna de las dos veces se ha podido realizar la diligencia, no por inconcurrencia mía. Estoy disponible mañana, toda la tarde de hoy el viernes si la fiscalía lo solicita”, aseguró el empresario.

Luego de escucharlo, Richard Concepción Carhuancho anunció que daría a conocer su decisión sobre el pedido de impedimento de salida del país hoy a la 1 de la tarde.

Gerardo Sepúlveda tiene actualmente comparecencia con restricciones, luego que el juez Jorge Chávez Tamariz rechazara dictar prisión preventiva a solicitud de José Domingo Pérez por la investigación en su contra por presuntos pagos ilícitos que habría realizado Odebrecht para acceder al proyecto de la Interoceánica Sur, cuando PPK era ministro del gobierno de Alejandro Toledo.

Juez anunciará si dicta impedimento de salida del país para Gerardo Sepúlveda