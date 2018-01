Gerardo Sepúlveda confirmará hoy si responderá ante comisión Lava Jato

El empresario chileno Gerardo Sepúlveda confirmará hoy si acepta o no responder a la comisión Lava Jato del Congreso por las siete asesorías que realizó la empresa Westfield, propiedad de Pedro Pablo Kuczynski , a Odebrecht cuando el actual mandatario era ministro de Estado, durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Así lo señaló a Perú21 la titular de ese grupo, la fujimorista Rosa María Bartra. La parlamentaria reveló que Sepúlveda, quien administraba la firma de Kuczynski cuando cerró los contratos con la compañía brasileña (2004-2007), debía dar una respuesta la semana pasada, pero este se excusó argumentando que estaba haciendo “consultas legales” para tomar una decisión.

“Él (Sepúlveda) nos puede dar valiosa información, lo ideal es que él declare primero para luego interrogar al presidente de la República”, declaró a este diario.

El grupo de trabajo citó al ex socio de PPK para este miércoles, por eso es necesario que aclare si se someterá o no a las interrogantes de los legisladores. Rosa Bartra apuntó que si el empresario se niega a declarar, eso no detendrá las indagaciones.

La congresista sostuvo, además, que la comisión coordina con la Presidencia de la República para pactar la fecha en la que el mandatario recibirá, en Palacio de Gobierno, al grupo de investigación.

A mediados de diciembre, Odebrecht informó a la comisión Lava Jato que contrató a Westfield, entre 2004 y 2007, para que la asesore en los proyectos públicos de Olmos y de la Interoceánica Sur.

Por esos trabajos, la empresa de PPK ganó US$782 mil.

Tras esta revelación, el presidente Kuczynski dijo, en una entrevista a varios medios, que no conocía de esos contratos y que recién se enteraba de ellos; y si bien reconoció que obtuvo ganancias, insistió en que no hizo nada ilegal.

TENGA EN CUENTA



- La comisión Lava Jato volverá a sesionar de manera permanente desde la semana del 15 de enero. Debido a sus prerrogativas de comisión investigadora, puede sesionar de manera ordinaria fuera de la legislatura.



- El grupo tiene hasta julio para presentar su informe.