Gerardo Sepúlveda: Confirman asesoría de ex socio de PPK a Kuntur

La ex funcionaria de Kuntur Transportadora de Gas, Claudia Hokama, confirmó que el ex socio de Pedro Pablo Kuczynski , Gerardo Sepúlveda , brindó asesoría financiera a la empresa en la que ella laboraba. “En esa fecha lo que se trabajaba era la norma que autorizaba y ordenaba que Petroperú participe del Gasoducto del Sur, y la asesoría que prestaba era con miras a esa participación”, explicó ante la comisión Lava Jato.

Cabe precisar que el proyecto gasífero tenía un costo inicial de un poco más de US$1,300 millones, que luego pasó a US$7,300 millones.

Al ser consultada sobre cómo llegó Sepúlveda a brindar la asesoría, la ex funcionaria de Kuntur explicó que “un día nos dijeron que preparemos el contrato que First Capital nos iba a asesorar”.

Explicó que con el empresario chileno se reunieron durante tres a cuatro meses en el año 2012, y que después de eso no lo volvieron a ver.

CITACIÓN



Por otro lado, la presidenta de la comisión Lava Jato, Rosa Bartra (FP), no descartó la posibilidad de que vuelvan a citar al ex mandatario Kuczynski.

“Eso es algo que determinaremos en los próximos días. No lo puedo anunciar en estos momentos porque es parte de la evaluación y del estado que se tiene”, expresó.

Antes de que deje el cargo, el ex jefe de Estado recibió a los miembros de dicho grupo en Palacio de Gobierno y brindó sus declaraciones por alrededor de ocho horas.

Bartra también recordó que se ha pedido solicitar al Pleno que se pueda investigar aportes de campaña, pero indicó que se debe seguir el procedimiento.

DATOS



- Lava Jato citó ayer al regidor Hernán Núñez, pero no asistió. La próxima convocatoria será con los apremios de ley.



- Claudia Hokama inició su participación señalando: “Soy la única persona que tiene sus bienes embargados (S/16 millones)” por el caso Gasoducto del Sur.