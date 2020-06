A un día de realizarse la audiencia en la que se evaluará el pedido fiscal de prisión preventiva para Gerardo Sepúlveda, el abogado del empresario chileno, Percy García, cuestionó al fiscal José Domingo Pérez por las últimas declaraciones que brindó sobre su patrocinado.

El pasado jueves, Pérez informó que el exgerente municipal José Miguel Castro se acogió a la colaboración eficaz y en su primer testimonio comprometió a Sepúlveda y al expresidente Pedro Pablo Kuczynski con el incremento a US$700 millones de la inversión del proyecto Rutas de Lima, a cargo de la empresa Odebrecht.

“No sé si es por ignorancia, porque el fiscal Pérez no conoce la estructuración financiera (...) es claro que no tiene la foto completa, suelta hipótesis sin explicación, lo dicho por Castro no está corroborado”, manifestó García a Perú21.

En ese sentido, indicó que lo expresado por el miembro del equipo especial Lava Jato “es un refrito” y aseguró que su cliente ya declaró en marzo de 2018 que contrató a Kuczynski en la compañía First Capital para las asesorías en Rutas de Lima.

“La Fiscalía toma las prisiones preventivas como si fueran el juicio, está bien eso le haya dado muchos réditos mediáticos pero es lamentable ese tipo de manejo; su objetivo debería ser conseguir condenas, no prisiones preventivas”, añadió el letrado.

Asimismo, García consideró que el fiscal Pérez “no está investingado” porque -señaló- desde febrero no ha recogido el testimonio de su defendido y tampoco ha aceptado “un maletín con documentos” sobre las operaciones en las que participó Sepúlveda.

Mañana la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada de Justicia escuchará en audiencia virtual los argumentos de la apelación interpuesta por la Fiscalía contra el rechazo a la prisión preventiva en primera instancia.

Gerardo Sepúlveda, quien se encuentra en Perú con impedimento de salida del país, es investigado junto a Kuczynski por los contratos que la empresa del exmandatario -Westfield Capital- consiguió con Odebrecht mientras era ministro de Estado (2001-2006). Sepúlveda administraba Westfield en esa época.

