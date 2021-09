El presunto narcotraficante Gerald Oropeza ya fue expulsado del Partido Aprista, confirmó hoy el dirigente de dicha agrupación, Javier Barreda.

[Sergio Tejada: "Gerald Oropeza es la otra pieza del caso 'narcoindultos'"]

Barreda dijo, a Perú21, que se iba a realizar los trámites para que esta medida quede registrada ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en cuyo registro Oropeza todavía aparece como "inscrito" en el Apra.

"Ya está expulsado. La resolución es del 6 de abril y ya ha sido sustentada y publicada", precisó Barreda.

La resolución del Tribunal Nacional de Ética resuelve "expulsar" a Gerald Oropeza, "comunicar" la decisión a las diversas instancias del partido y transmitir esta máxima sanción a la Oficina de Registro de Organizaciones Políticas del JNE.

Ayer se anunció que las fiscalías especializadas de Lavado de Activos y Crimen Organizado ya investigan el caso de Gerald Oropeza, dueño del Porsche atacado en San Miguel.

Mientras tanto, congresistas de diversas bancadas exigen que se indague la relación entre este personaje y el ex presidente de la Comisión de Indultos del gobierno aprista, Miguel Facundo Chingel, preso en el penal de Ancón acusado de haber cobrado dinero a narcotraficantes a cambio de la reducción de la pena o de la liberación.

Gerald Oropeza: Dos fiscalías investigan a 'Tony Montana'

Tan solo el domingo, el líder aprista Alan García había exigido la expulsión de Oropeza del Apra.

“Militante no sé, inscrito sí, uno de los 350 mil inscritos. Una cosa es el que participa diariamente en la vida del partido, que no son muchos y otra cosa es el que se inscribe por tradición familiar. Pero en todo caso, fuera del partido un tipo que tiene un auto Porsche que no sabe explicar, que se hace de una casa que no sabe cómo se la hizo de otros delincuentes, fuera del partido, para mí es claro”, expresó en Panorama.