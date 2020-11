George Forsyth, precandidato presidencial por Restauración Nacional, indicó este martes que la vacancia por “permanente incapacidad moral” del presidente Martín Vizcarra aprobada por el Congreso este lunes generará gran inestabilidad en el país.

En diálogo con RPP, Forsyth sostuvo que los congresistas votaron a favor de la vacancia pensando en intereses personales y no en los peruanos. Pese a esto, consideró necesario que se convoque a los nuevos ministros para que no se genere más inestabilidad.

“Es terrible lo que se ha hecho, esperemos de una vez que se convoque a los ministros y se empiece a trabajar, porque yo he vivido como alcalde los cambios de ministerios, esta inestabilidad no permite el desarrollo y los planes se quedan parados y va a afectar mucho. No están pensando en la población, de nuevo el Estado da la espalda a la población, están pensando en sus intereses personales”, comentó Forsyth.

Asimismo, el exalcalde de La Victoria instó a la calma y enfatizó que el cambio se dará en las próximas elecciones, prevista para abril del 2021, fecha en que se elegirá a un nuevo presidente del Perú.

Forsyth tras vacancia a Vizcarra: “De nuevo dan la espalda a la población, están pensando en sus intereses”. (Video: RPP)

“Toca poner el pecho, ya está, ya está juramentando (Manuel Merino), y toca a todos apoyarnos. Por favor, calma a todos los compatriotas, no es el momento de tomar las calles vamos a tomar la revancha y será el otro año en las elecciones, donde depende de nosotros retirar a estos políticos que siempre se priorizan ellos”, detalló.

“Es importante que todos los peruanos recordemos quiÉnes nos han hundido a esta crisis, porque ningún peruano está de acuerdo, solo han estado de acuerdo los congresistas”, sostuvo.

La noche del lunes, el presidente de la República, Martín Vizcarra, se convirtió en el cuarto mandatario en la historia del Perú vacado por el Congreso, luego de una sesión del Pleno que se extendió por más de cinco horas.

Por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, la representación nacional aprobó la moción de vacancia contra Vizcarra Cornejo promovida por la bancada de Unión por el Perú (UPP).

