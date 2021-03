George Forsyth, candidato presidencial por Victoria Nacional, consideró este martes que el proceso electoral “debe continuar”, ya que “está bastante avanzado”. Esto luego que el presidente Francisco Sagasti descartara que las Elecciones 2021 se puedan aplazar.

“Creo que ya está bastante avanzado [el proceso]. Se está manejando bien, hay que confiar en que las autoridades lo van a hacer con los protocolos que corresponde. Sabemos que se están ampliando los horarios, pero este proceso democrático debe continuar”, señaló en diálogo con Canal N.

El aspirante al sillón presidencial resaltó que “no podemos seguir en lo mismo” y señaló que el gobierno de transición liderado por el presidente Francisco Sagasti “no está funcionando”.

“Tenemos un gobierno interino que no está funcionando, necesitamos que haya este cambio, por eso les pido a los peruanos que voten por este cambio porque el Perú no puede continuar con los mismos”, dijo.

En ese sentido, Forsyth reiteró que las elecciones no se deben suspender ante la necesidad de un cambio de autoridades.

“No creemos que ahora se deben suspender [las elecciones]. Necesitamos el cambio porque si no vamos a seguir con lo de siempre, no van a traer las vacunas, no van a vacunar a la población, vamos a tener una vacunación sumamente lenta, no va a haber oxígeno, necesitamos que venga un gobierno firme y que haga ese trabajo”, sostuvo.

