George Forsyth: "Varios partidos me han buscado, pero así como me llaman, así les cuelgo"

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, agradeció que un 10% de peruanos simpatice con su eventual postulación a la Presidencia de la República en elecciones adelantadas, como reveló esta semana una encuesta de Datum publicada por Perú21.

En esa línea, Forsyth dijo que toma ese apoyo como una señal positiva, a pesar de que su gestión edil haya tomado decisiones difíciles como el desalojo de comerciantes ambulantes en Gamarra.

"Agradezco al Perú por el apoyo que nos viene dando, nos sirve para muchas cosas. Las medidas que hemos tomado no son populares, hemos recuperado la vía pública donde trabajan miles de personas, cerramos las empresas de transportes y muchas cosas donde sabía que la gente me iba a odiar”, declaró en entrevista concedida a la agencia oficial Andina.

Sobre las posibilidades de postular a la Presidencia de la República, Forsyth descartó dicha alternativa porque aseguró que, por el momento, se encuentra enfocado en culminar su periodo como alcalde de La Victoria. No obstante, contó que varios partidos han empezado a buscarlo.

"Me han llamado varios (partidos), pero así como me llaman, así les cuelgo porque no me puedo desconcentrar. Estoy jugando un partido en La Victoria y ahorita es lo único que tengo en mente. No estoy pensando en la Alcaldía de Lima ni en la Presidencia", afirmó.