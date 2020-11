El precandidato presidencial por Restauración Nacional, George Forsyth, consideró este martes que -desde su perspectiva- el presidente Manuel Merino “no representa al Perú”, por lo que dijo estar convencido que la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, fue un “golpe”.

“Ahora tenemos un presidente que fue elegido con 5 mil votos. Él [Manuel Merino] no representa al Perú, no me representa a mí, no representa a todos los peruanos que están manifestándose, entonces, por eso yo sí estoy convencido de que esto es un golpe”, aseguró en diálogo con Canal N.

“Mi lectura es igual que cuando sucedieron los hechos. Para mí esto es un golpe definitivamente y más adelante, quizá, querrán probar de alguna forma la legalidad de esto, pero es un golpe hacia todos los peruanos, un golpe directo, un Congreso sin aprobación alguna que no representa a la población”, agregó.

El exalcalde de La Victoria indicó que “de ninguna manera” su agrupación política participará del gobierno de Merino. Señaló que los “políticos antiguos” le dan “la espalda” a la población.

“De ninguna forma vamos a participar de este gobierno, que vuelvo a decir, no nos representa y si no nos representa entendemos que lo han hecho por sus intereses. Nuevamente los políticos antiguos siempre a la espalda de la población, miren lo que está sucediendo en el país y pareciera que a ellos ni siquiera les interesa [...] De ninguna forma nosotros podríamos participar con estas personas”, dijo.

Asimismo, exigió la conformación inmediata del Gabinete Ministerial que trabajará de la mano con el jefe de Estado.

“Nuestra posición es exigir que ahora necesitan convocar de forma inmediata [...] que convoquen a ministros", refirió.

Finalmente, respecto a las manifestaciones que se registran a nivel nacional en contra de la decisión del Congreso de la República de vacar a Martín Vizcarra, George Forsyth instó a la población a protestar “con mucho cuidado”.

“Nosotros vamos a continuar la lucha. Hay muchas formas de hacer protesta, pero también con calma. Nosotros estamos invocando a la paz, si es que hay que salir a las calles que lo hagan con mucho cuidado, que se cuiden muchísimo [...] Les pido a todos hacer las protestas, que se pueden dar de diversas formas. Si van a salir a las calles, sin violencia, a hacer escuchar su voz”, manifestó.

