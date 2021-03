El candidato a la presidencia de la República por Victoria Nacional, George Forsyth , criticó la gestión de su contrincante Keiko Fujimori como congresista y al frente del partido Fuerza Popular.

En diálogo con Punto Final, Forsyth aseguró que no cuenta con la experiencia de sus adversarios, en referencia a sus períodos como parlamentarios o en cargos de gestión pública. Sobre Fujimori, puso sobre el tapete su papel en las crisis políticas de los últimos años.

“Keiko ha sido congresista, ha tenido la mayoría en el legislativo, ha manejado un poder del estado, pero qué ha hecho. Hoy le dice a los perunnos que quiere cambiar el Perú, pero ha tenido el poder y ha hecho lo contrario, nos hundió más”, apuntó.

Por otro lado, señaló que en un eventual gobierno suyo buscará alianzas con otras fuerzas políticas, pero no a cambio de favores.

“Si los peruanos ya tienen su voto decidido por otro partido, que elijan a los mejores, a las personas que puedan sentarse a dialogar y construir un país. Me voy a juntar con ellos, les voy a proponer cambiar el Perú, pero no a cambio de un ministerio o por obras, a esos los vamos a denunciar”, subrayó.

Por último, aseguró que no se ha vacunado y consideró que los candidatos que lo han hecho se alejan de la población.

“No somos peruanos cualquiera. Estamos postulando a la presidencia. Tenemos que sentir esa necesidad de la población. Si yo me he vacunado, no voy a sentir eso”, anotó.

