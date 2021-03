Tras haber perdido el liderazgo en la intención de voto y ubicarse en el tercer lugar, el candidato a la Presidencia por Victoria Nacional, George Forsyth, advirtió una polarización en las preferencias electorales que, según dijo, podría colocar al país entre dos extremos como “la derecha mercantilista y el populismo”.

Con un 7% de respaldo, según la última encuesta de Datum Internacional, Forsyth sostuvo que las tendencias expresan el “rechazo a la política”, pero también una polarización negativa entre “la derecha mercantilista, que quiere llegar para beneficiarse, como ha hecho, con todas sus empresas y no pagar impuestos por 28 millones y, por otro lado, el populismo puro que dice cualquier cosa con tal de ganar votos; eso sería muy grave para el Perú”, subrayó. Esto en alusión a los postulantes de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y Yonhy Lescano, de Acción Popular.

CONGRESO FRACCIONADO

Al revisar la intención de voto al Congreso, diversos analistas coincidieron en que es previsible que, como ha ocurrido antes, el próximo Parlamento esté también fraccionado.

Camila Bozzo recordó que la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política planteó, en su momento, que el Legislativo se elija en la segunda vuelta para evitar que quien sea elegido presidente tenga poca representación. “Lamentablemente, esa propuesta se desechó y en el próximo Congreso se repetirá el nivel de división y probablemente de obstrucción al Ejecutivo. Como el presidente no tendrá una bancada fuerte, es posible que sea muy difícil alcanzar consensos”, acotó.

Carlos Meléndez, por su parte, dijo a Perú21 que todo indica que, salvo que quien resulte elegido sea Yonhy Lescano, el próximo gobierno podría, incluso, no tener ni la primera ni la segunda minoría, por lo que se requerirá una coalición de gobernabilidad.

Sobre el 2% de intención de voto que le dan los encuestados a la lista congresal de Alianza para el Progreso, comentó que “el electorado está sancionando a algunas agrupaciones”. “Acuña no ha mostrado liderazgo, la gente no percibe cohesión en la bancada y más bien lo ve como un partido muy contradictorio”, manifestó. En el caso del Frepap, que ocupa el segundo lugar pese a no tener candidato a la Presidencia, señaló que no hay el efecto de arrastre. “La votación es a favor de una marca partidaria”, explicó.

Al respecto, Alexandra Ames comentó que eso evidencia que el elector dará un voto cruzado entre los aspirantes a la Presidencia y al Congreso. “No hay coherencia en la votación, eso explicaría también el 2% que tiene la lista de Victoria Nacional, de la cual conocemos a su aspirante a la Presidencia pero no a los equipos”, indicó.

DATOS:

- Según Datum, Acción Popular lidera las preferencias para el Congreso con 11%. Lo siguen el Frepap, Somos Perú, Partido Morado, Fuerza Popular, entre otros.

- “Las cosas van a ir cambiando en el transcurso de las semanas. La foto de hoy va a cambiar por la cantidad de personas que no ha decidido su voto (26%) y los blancos y viciados (11%)”, dijo Ames.

