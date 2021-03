Tras ser sacado de juego por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, el candidato presidencial George Forsyth (Victoria Nacional) recurrió a su última jugada legal para volver a la carrera electoral. Ayer, el personero legal de su partido apeló la resolución que lo excluyó de las elecciones del próximo 11 de abril por presunta omisión de información en su hoja de vida.

La apelación de Forsyth se basa en que la resolución que lo excluyó “replica” las imputaciones y argumentos del primer fallo que lo retiró de los comicios y que el JNE anuló por “no incorporar material probatorio idóneo para superar la motivación insuficiente y analizar los argumentos de defensa”, precisa el documento.

Al respecto, Carlos Bruce, vocero de Victoria Nacional, cuestionó que el JEE emitió una resolución “con una velocidad inusitada. Nos notificaron el miércoles en la tarde y el jueves emitieron otro fallo. Eso es inaudito”. Bruce también criticó que no se haya permitido ejercer el derecho de defensa a Forsyth ni la posibilidad de presentar sus descargos.

“El JNE pidió al JEE que emita otro fallo que contemple nuevas pruebas sobre si Forsyth no declaró sus acciones en las empresas, o si estas estaban activas o no. Además, que analice si el formulario de hoja de vida del JNE puede inducir a error. No lo hicieron”, expresó a Perú21.

Carlos Bruce, vocero de Victoria Nacional (Congreso).

Bruce subrayó que por estos hechos se denunciará por prevaricato al JEE dado que no ha respetado el Pacto de San José y omite disposiciones de la Corte Interamericana de DD.HH. sobre las causales de exclusión en una elección.

En un contexto de caída en las preferencias del electorado, el equipo de Forsyth emitió un comunicado señalando que el candidato se encuentra “con el ánimo al tope”. Al respecto, Bruce dijo que están seguros que volverán a la competencia electoral y los ciudadanos “harán una corrección” y optarán por las propuestas del exalcalde de La Victoria.

George Forsyth expresó su confianza de que decisión del JNE lo retornará a la carrera electoral (GEC).

Por otro lado, Renovación Popular anunció que también apeló la resolución del JEE Lima Centro 1 que sancionó con la exclusión al candidato presidencial Rafael López Aliaga por presuntamente prometer que si es elegido presidente donará su sueldo.

El recurso sostiene que López Aliaga ha cumplido con las reglas electorales en lo referido a la prohibición de entrega o promesas de entrega de bienes a electores. Asimismo, aseguran que el postulante no realiza ningún tipo de donación desde que participa en el proceso electoral.

Ayer por la tarde, el JEE concedió ambos recursos y dispuso que sean elevados al pleno del JNE, instancia que tendrá la última palabra para decidir si los candidatos salen o no de las elecciones presidenciales.

Rafael López Aliaga fue excluido como candidato presidencial para las Elecciones 2021

PROPAGANDA INDEBIDA

De otro lado, el JNE informó que, a la fecha, han registrado 327 incidentes de propaganda electoral indebida perpetrados por los partidos políticos. Se precisó que estos actos pueden ser sancionados con multas que van desde los S/132 mil hasta los S/440 mil.

En la mayoría de casos, 134 incidencias específicamente, se trata de pintas y paneles colocados en predios públicos sin autorización. También se registraron 20 casos de propaganda colocada en predios privados sin permiso de sus propietarios.

DATOS:

Luego de presentar la apelación, el candidato George Forsyth (Victoria Nacional) expresó que “no es tiempo de mirar atrás” y expresó su confianza de que el JNE “corregirá el error cometido por el JEE Lima centro 1”.

Por su lado, el postulante a la presidencia por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, manifestó que “no existe ninguna razón válida para excluirme del proceso electoral”. También expresó su confianza de que el JNE revocará la “decisión arbitraria” del JEE.

