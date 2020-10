El exalcalde de La Victoria, George Forsyth, aseguró que tomó la decisión de ser precandidato a la Presidencia de la República por el partido Restauración Nacional, debido a “la situación” del trabajo que realizó en el distrito limeño y su posición de liderazgo en distintos sondeos de cara a las Elecciones Generales del 2021.

En esa línea, consideró que “la posibilidad” de llegar a la presidencia de la República “es real” e indicó que “la va a luchar”.

“Si tomé la decisión es porque están las posibilidades. Creo que el trabajo que hemos hecho en La Victoria se está reflejando en las encuestas. Agradecemos mucho a los compatriotas que nos ven con simpatía. Es un reflejo del equipo que he creado, porque no lo he hecho yo solo”, sostuvo en una entrevista con la revista ‘Cosas’.

“Viendo cómo estaba la situación y también el tema de las encuestas, tomé esta decisión. Porque, vuelvo a decirlo, está la posibilidad. Es real y la vamos a luchar, y vamos a seguir llevándole desarrollo a La Victoria y también a nivel nacional”, señaló.

Forsyth consideró que desde Poder Ejecutivo podrá trabajar para eliminar “las trabas que impiden llegar al desarrollo” y generar “los cambios” que quiere para el país.

“Me di cuenta de que desde esta posición [la Alcaldía de La Victoria] tampoco voy a lograr los cambios que quería. Porque te das cuenta de que el Estado es el principal enemigo; el Estado, la burocracia, las trabas son las que te impiden llegar al desarrollo. Ahí es que necesitamos escalar una vez más para lograr los cambios que quiero para mi país y, obviamente, para La Victoria”, manifestó.

“Merecemos mucho más que este circo de corruptos”

Este domingo, a través de sus redes sociales, Forsyth consideró que el dicho “los pueblos tienen los gobernantes que merecen” es errado en el caso del Perú y dijo creer que el país merece “más que este circo de corruptos”.

“Dicen que los pueblos tienen los gobernantes que merecen. Yo creo que no. Creo que merecemos mucho más que este circo de corruptos”, escribió el exalcalde de La Victoria.

Cabe destacar que este domingo se dio a conocer el testimonio de tres aspirantes a colaboradores eficaces que comprometen al presidente Martín Vizcarra en el presunto pago de un soborno de S/1′300.000 de parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) e Incot.

