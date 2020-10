George Forsyth, exalcalde de La Victoria, habló con el periodista Diego Chirinos sobre las razones que lo llevaron a aliarse con el partido Restauración Nacional (RN) y postular a la Presidencia en 2021. La entrevista fue publicada en la última edición de la revista Cosas, pero, a continuación, se consignan declaraciones que no fueron difundidas.

¿Por qué RN? ¿Qué valores o líneas programáticas vieron en común?

Todos creen que esto es reciente. Nosotros tuvimos conversaciones con RN, que ha cambiado a Victoria Nacional. No es de ninguna manera un vientre de alquiler porque hemos ocupado el Comité Ejecutivo Nacional. El Comité Político lo presido yo ahora, voy a ser el presidente del partido. Nos gustó siempre porque, en este mundo de la política, es casi imposible encontrar algo limpio. Creo que (Humberto) Lay y su imagen siempre han demostrado honradez. Ahora, nosotros también aportamos ideología al partido. Vuelvo a decirlo, no es un cascarón. Se están reestructurando muchas cosas en el partido.

En cuanto a la transparencia, precisamente, ¿sabe quién financia al partido?

Sí, nosotros lo vamos a hacer público para que quienes quieran aportar puedan hacerlo. Acá en La Victoria, ¿por qué me fue tan bien? La campaña fue sumamente austera, fue recontra misia. Nosotros la hicimos de noche, caminamos casa por casa, tocamos la puerta de cada casa. Y así recorrimos toda La Victoria; entonces, no me costó. ¿Eso qué implica? Que no le estás vendiendo los puestos a nadie, porque eso es lo primero que te piden: “Oye, yo te apoyo, pero me das la gerencia de Desarrollo Económico”. Y ahí ya estás muerto. Somos otra generación y eso es inaceptable.

¿Ha preguntado, al interior del partido, quién financia a RN?

El partido se venía manejando de una forma, digamos, muy pequeña. No necesitaba mayores recursos. Ahora, una campaña (presidencial) definitivamente sí (requiere más recursos). Y, vuelvo a decirlo, va a haber definitivamente aportes de personas naturales que quieren apoyar. Por suerte todavía hay algunos locos como yo que creen que podemos cambiar el país.

Recuerdo cuando dijo que los problemas de La Victoria no podrían solucionarse en cuatro años. ¿En cinco puede solucionar los del país?

Tampoco. Yo no soy político antiguo, ni siquiera me considero político. Soy un ciudadano preocupado, como cualquiera que se pone a luchar. Seguramente no estaré siempre en la política. Yo vengo del sector privado, volveré; estoy haciendo mi pago a la tierra. Pero decir que La Victoria iba a cambiar en cuatro años radicalmente, que íbamos a ser San Isidro o Miami, es imposible. Sí hemos avanzado mucho, hemos dado pasos realmente gigantescos. Y lo mismo tiene que empezar en el Estado. Somos conscientes del país en el que vivimos, con todos los recursos y todo para lograrlo.

¿Qué planea hacer para mantenerse a la cabeza de la intención de voto cuando, como usted dice, sea la piñata del resto de candidatos?

Me preocuparía si es una persona buena la que me quiere golpear. Pero, que me quiera golpear gente que llevó al Perú al nivel donde está, la verdad que es un halago. Es realmente un halago que esta gente me ataque, porque represento un peligro para ellos, para toda esta mermelada que ha habido siempre en el Estado. Recibo sus golpes con gusto, porque, vuelvo a decirlo, son halagos para mí.

Entiendo que no veremos respuestas de su parte, entonces.

No creo que el Perú deba actuar de esa forma. La única forma en que logramos los cambios en el distrito, con lo cual me hice alcalde, es con una palabra: trabajo. Muchos me decían: “La Victoria, ¿estás preocupado?”. Y yo respondía que no, porque es bastante sencillo: con todos los alcaldes que ha habido, lo único que tengo que hacer es trabajar. Si trabajo, voy a hacer la diferencia. El nivel tan bajo que nos han dejado estos hace que simplemente alguien que trabaja ha ocupado todos los titulares. Lo mismo será ahora.

¿Quién liderará el plan de gobierno de Victoria Nacional?

Tenemos un muy buen equipo, de gente realmente profesional, con muchos jóvenes. Obviamente, con gente de experiencia también.

¿El exrepresentante del Perú ante la OEA, Luis Chuquihuara, liderará el plan de gobierno?

Se ha hablado de muchas personas, ya lo tocaremos en su momento. Nosotros podemos congregar a todos, cosa que otros partidos no pueden por temas de ideología o del pasado.

Los gobiernos se caracterizan por tener una bandera. ¿Cuál será la bandera del posible gobierno de Victoria Nacional?

Tenemos muchas banderas, definitivamente. Lo más importante, como te vuelvo a decir, es que nosotros queremos el desarrollo del Perú. Queremos mayor igualdad, que los niños tengan la posibilidad de tener una educación decente. Entonces, voy a ir a pelearme con el Estado.

Tenga en cuenta

-Consultado sobre la actuación de las AFP, dijo que “definitivamente no han hecho bien las cosas” y adelantó que hará “una reestructuración” del Sistema Privado de Pensiones.

-De cara al bicentenario, Forsyth señaló que su objetivo es cerrar brechas. “Hay unos que tienen muchísimo y otros que no tienen, no porque sean flojos, sino porque en el Estado no le das la oportunidad”, expresó.

