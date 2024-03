En tiempos de vaivenes políticos, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) apuesta por la formación de nuevos líderes jóvenes comprometidos con principios y valores que ayuden a mejorar el sistema democrático y lo conviertan en un instrumento de desarrollo del país. Y lo hace a través de una propuesta que bajo el título de Generación F busca dar una respuesta gremial a la situación de “crisis permanente que tenemos en el Perú”, refirió a Perú21TV la presidenta de la entidad, Rosa Bueno.

“Tenemos estabilidad, pero no en el buen sentido, todo el tiempo estamos de susto en susto, apagando incendios y preocupándonos por la coyuntura y el ruido político. No debemos perder de vista lo importante y toda esta descomposición del Estado, no solo del Ejecutivo, sino a todo nivel; es una oportunidad de hacer una reflexión. (…) Tenemos una democracia deficiente que ha sido jalada por los ciudadanos y cuando esa democracia no es capaz de llevar comida a tu mesa, darte seguridad o asegurarte atención médica, la respuesta del ciudadano es que la democracia está fallando y eso es muy peligroso”, alertó.

GENERACIÓN F

Por estas consideraciones, la presidenta de la CCL anunció el lanzamiento de un atractivo proyecto dirigido a jóvenes entre los 25 y 35 años que durante cuatro meses recibirán conocimientos en áreas de política ciudadana, economía nacional e internacional, gestión pública y sostenibilidad; además podrán involucrarse en iniciativas de impacto y acceder a mentorías con líderes empresariales reconocidos, entre otros.

El programa, que es gratuito, le dará la oportunidad a los jóvenes que resulten seleccionados a abrir caminos para su desarrollo profesional y personal continuo.

“Yo invito a los jóvenes que tengan toda la energía a que nos acompañen a esta apuesta de renovación gremial, la juventud es la esperanza del país y tiene en el ADN valores importantes que pueden ser usados en beneficio de la sociedad”, agregó Bueno.

SABÍA QUE

-La titular de la Cámara de Comercio de Lima precisó que los interesados pueden inscribirse en la página https://generacionf-peru.com/ hasta el próximo 7 de abril.

-“Se seleccionará a 50 jóvenes, luego 10 de ellos harán el programa de inmersión máximo participando en estamentos del gremio y teniendo contacto directo con los empresarios”, explicó.

VIDEO RECOMENDADO