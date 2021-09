No va. Gastón Acurio negó hoy que vaya a postular a la presidencia en el 2016, luego del revuelo causado por sus declaraciones en una entrevista en la que no descarta que vaya a participar en los próximos comicios.

Al final de una larga entrevista publicada por El Comercio, Acurio respondió así a la pregunta "¿Es posible que ahora te lances?" hecha por la periodista Milagros Leiva: "Si me preguntas ahora, te diría que no es posible. Hoy día te digo no es posible. Mañana no sé", dijo tras agregar "yo no se mañana" al ser consultado si mantendría esta postura de cara al 2016.

¿POR QUÉ ME AGREDEN?Más temprano y también a través de Twitter, Acurio preguntó a los "señores del Apra" por qué lo agredían, luego de que una cuenta relacionada con el partido de la estrella 'retuiteara' una nota en la que el parlamentario Javier Velásquez Quesquén indica que ni Alan ni su agrupación política temían una eventual postulación de él.