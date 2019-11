El 30 de noviembre, el país conocerá los nombres de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia , los elegidos tendrán el poder de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales de todo el país. Tal responsabilidad exige que esos magistrados sean profesionales decentes y sin ningún cuestionamiento.

Han quedado 29 candidatos en carrera, entre ellos el excongresista Marco Falconí , un abogado arequipeño que entre 2002 y 2018 ha postulado a todo tipo de cargo público habido y por haber. En 2016 coincidió con Edwin Donayre en la lista de APP.

Entre sus múltiples postulaciones, Falconí candidateó en 2006 a la presidencia regional de Arequipa con el movimiento Fuerza Democrática. Para esa aventura contó con el apoyo del empresario Mauricio Ponce Núñez, distribuidor de la gasolina del Ejército, implicado en el ‘ Gasolinazo ’ del ahora reo Edwin Donayre. Actualmente, Ponce está prófugo de la justicia por los delitos de peculado, apropiación ilícita, falsificación de documentos y desobediencia a la autoridad.

Ministerio del Interior ofrece S/10,000 de recompensa por información sobre el paradero de Mauricio Ponce Núñez.

Gasolina por votos

“Ahora sí. ¡Bajamos la gasolina! Primera promesa cumplida”, se lee en un volante donde Falconí aparece sonriente. El entonces candidato a la región anunciaba la venta del galón de gasolina a un sol menos que el precio del mercado. La ganga solo se conseguía en el grifo Carito que, según Registros Públicos, era propiedad de Gilberto Ponce, padre de Mauricio.

La oferta era para la gasolina de 84 octanos y el diésel 2, precisamente los mismos productos que, en paralelo, el entonces jefe de la Región Militar del Sur, Donayre, estaba robando. ¿Por qué un político regional tendría poder sobre el precio del combustible?

A pesar de la propaganda, Marco Falconí no ganó la gobernación regional.

La Fiscalía implicó a Mauricio Ponce en el ‘Gasolinazo’. La esposa de Ponce, Janet Manrique, declaró a la Fiscalía que el convenio que ganó su entonces esposo para distribuir la gasolina de los militares consignó una cantidad de gasolina que superaba por mucho la capacidad de almacenaje del grifo Italia, el otro grifo de su marido que fue el que ganó la adjudicación con el Ejército.

Durante las investigaciones, el Ministerio Público detectó que en los documentos del Ejército existía un desbalance importante entre la cantidad de gasolina depositada en el grifo Italia y lo retirado con los vales de consumo de los militares. El grifo de Ponce distribuyó más galones de los que recibió. De hecho la diferencia fue de 9,681 galones de combustible.

Los conductores hacían largas filas para abastacerse de combustible en el Grifo Carito. (Foto: Semanario Vista Previa)

Consultado Falconí sobre los términos del trato al que llegó con Mauricio Ponce para usar su gasolina como gancho de campaña, el entonces candidato negó conocer los términos: “Los temas de campaña los coordinaba la secretaría de organización, economía, propaganda y publicidad y el personero legal (del movimiento regional). Esos temas no son de competencia de los candidatos”, sostuvo, pero no pudo precisar los nombres de los responsables, dijo que ya no se acordaba.

Asimismo, comentó: “Ningún representante de Fuerza Democrática ni yo podía tener conocimiento (sobre la actividad ilícita de Donayre)”.

DATOS

- Mauricio Ponce fue absuelto por el Poder Judicial por el delito de peculado en el caso de robo de gasolina.

- De los 41 implicados por la Fiscalía, solo condenaron a Edwin Donayre y cinco más.

- “Las relaciones comerciales del señor Ponce son privadas (clientes, empresas privadas o el Ejército) y no tendrían que haber sido de conocimiento por parte de las secretarías, del personero legal o cualquier candidato de Fuerza Democrática”, sostuvo Falconí.