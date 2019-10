Hugo Alberto Gutiérrez Sánchez, abogado del exparlamentario Edwin Donayre, declaró a la prensa que su patrocinado se habría entregado a las autoridades porque necesita cuidados en su salud y requiere insulina por la diabetes que padece.

“Físicamente se le ve mal, sufre de artrosis, diabetes, necesita su insulina. Es lo que ha manifestado”, indicó el letrado a la prensa a la salida de la División de Requisitorias. Además, señaló que solicitan una evaluación médica a la brevedad posible para que se analice el estado de salud del exmilitar.

“Considero que sea evaluado por un médico. Hemos presentado por escrito para que considere el pedido, depende del jefe de esta dependencia policial”, apuntó.

Luego de ello, Gutiérrez Sánchez reafirmó que Donayre se entregó a las autoridades. "Él me ha manifestado que se ha entregado porque no conseguía su insulina. Psicológicamente está mal. Se tocaba el corazón y me dijo “me duele mucho el corazón”.

La defensa agregó que el exparlamentario, quien deberá cumplir una sentencia de 5 años y seis meses por el caso ‘Gasolinazo’ (2006), es consciente de su situación jurídica.

Al promediar el mediodía de hoy, un médico especialista evaluó a Edwin Donayre y confirmó que padece diabetes e hipotiroidismo.