Jefferson Moreno, abogado de Nadine Heredia, sorprendió ayer al anunciar en plena audiencia virtual que la exprimera dama creó una empresa el pasado 3 de julio. Ese negocio se llama Bakery 180 y, según Sunat, se dedica a la elaboración de productos de panadería.

De esa manera, Moreno pretendió demostrar que su patrocinada tiene arraigo laboral y que, debido a ello, garantiza su presencia en el país. Una defensa con la que intenta convencer al juez Juan Carlos Sánchez Balbuena de no dictar los 36 meses de prisión preventiva que requiere la fiscal Geovana Mori.

Mori presentó ese pedido a inicios de marzo advirtiendo que la esposa del expresidente Ollanta Humala pone en riesgo la investigación por el caso Gasoducto. Y para sustentar su solicitud, consignó el testimonio del exministro Jorge Merino, quien manifestó que Heredia lo presionó, a través de su entonces abogado Wilfredo Pedraza, para mentir en sus declaraciones.

“A través de sus abogados (Nadine Heredia) ha tratado de obstruir a la investigación direccionando las declaraciones testimoniales con el fin de que no sea sindicada como la persona con la que altos funcionarios del Estado coordinaban el desarrollo de la concesión del Gasoducto”, dice la disposición fiscal.

Sin embargo, debido a la pandemia, la diligencia recién pudo ser convocada por el juez Sánchez Balbuena la semana pasada.

¿Cómo es el negocio?

De acuerdo a la Sunat, Bakery 180 inició actividades el 14 de julio de 2020. Heredia figura como la gerente y ha declarado que el domicilio fiscal se encuentra en el Jirón Fernando Castrat 195, en Santiago de Surco.

Ese domicilio se encuentra al lado de la casa en la que actualmente vive la expareja presidencial. Para la Fiscalía, esa es la vivienda de Humala, como se constata en documentos de la investigación por los irregulares aportes de campaña al Partido Nacionalista en 2011.

Jirón Fernando Castrat 195, en Santiago de Surco. (Ángela Ponce/GEC)

Este emprendimiento de Heredia Alarcón se estrenó en Facebook el 28 de julio. Ese día se publicó el primer post que dice: “Llegamos para endulzar tus días y engreirte como mereces! Solicita nuestra carta y disfruta de nuestros riquísimos postres”.

Perú21 constató que esta compañía funciona haciendo delivery. El precio de los postres oscila entre los S/35 y S/90.

Alberto Otárola, también abogado de Heredia, indicó a este diario que su defendida “tiene el derecho de dirigir alguna actividad económica”.

“Lo que se ha señalado al juez es que la señora Heredia se dedica a una actividad económica para el sustento de su hogar, y si ahora se dice que los dulces son muy caros, o son buenos o malos, eso ya es un debate excesivo”, argumentó.

Durante la audiencia de ayer, la fiscal Mori dijo que la constitución de esa empresa no es garantía de arraigo. “Desacreditamos el elemento sobre actividad laboral, la constitución de la empresa no acredita a qué se dedica la imputada, no hay documentación que acredite la actividad de la supuesta panadería, solo factura cifras ínfimas de 35 soles y 40 soles”, refutó.

La audiencia virtual culminará mañana con la intervención oral de la cónyuge de Humala, a quien se le imputa haber tenido “injerencia” en la licitación del Gasoducto en favor de la empresa Odebrecht durante la gestión humalista (2011-2016).

Documento presentado por la defensa de Nadine Heredia para justificar la actividad de Bakery 180.

