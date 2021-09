“No hemos venido a ahuyentar las inversiones, vamos a invertir al Perú con confianza, sin dudas y sin temores. Un Estado sin inversión privada no puede salir adelante... Este Gobierno no ha llegado para expropiar a nadie”, afirmó el presidente Pedro Castillo frente a varios empresarios en Estados Unidos buscando convencerlos para que vengan al país y así impulsar la reactivación económica que hasta ahora no alza vuelo. El mensaje intentó mantener alejados los fantasmas de la expropiación y estatización de empresas o capitales privados.

Pero hoy la historia es otra. El premier Guido Bellido petardeó lo poco avanzado y conminó al Consorcio Camisea a renegociar el reparto de utilidades provenientes de la explotación del gas a favor del Estado.

“Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, amenazó en un tuit.

Cerrón vs. Castillo

Tras su amenaza, Bellido se presentó en el congreso de juventudes organizado por Perú Libre en Arequipa donde se ratificó y dijo que “el gas de todo el Perú no puede continuar en manos de privados en perjuicio del pueblo”.

De inmediato recibió la aprobación de Vladimir Cerrón y de sus allegados. “Vamos a recuperar la patria que nos arrebataron hace tiempo. ¡El Partido y el Pueblo apoyan indudablemente!”, dijo el dueño de Perú Libre haciendo notar que fue una jugada en pared.

Cabe recordar que el día anterior, Evo Morales brindó un discurso similar al de Bellido donde exhortó al gobierno peruano y a Pedro Castillo a “nacionalizar los recursos naturales” como hizo él en Bolivia.

Recién por la noche, Castillo se vio obligado a enmendarle la plana al premier aclarando “que cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho”. Sin embargo, no dijo nada sobre la amenaza al consorcio.

A su turno, la vicepresidenta Dina Boluarte remarcó que las políticas de Estado las da el presidente Castillo mientras que la congresista cusqueña Katy Ugarte de Perú Libre sostuvo que está a favor de una “renegociación (...) pero jamás apoyaremos la nacionalización de una empresa”.

HABLAN LOS EXPERTOS

El especialista en energía y minería, Anthony Laub, detalló a Perú21 que desde el inicio de funciones del proyecto, en 2004, se recibió alrededor de 12 mil millones de dólares por regalías e ingresos fiscales y eso permitió ahorros al país por más de 100 mil millones de dólares. “Esto es lo que un solo proyecto privado de la mano con el Estado, como promotor y guardián, ha logrado en favor del país. Por eso no se entiende cuál es la finalidad de Bellido al poner en riesgo el principal proyecto del Perú. La reacción de los mercados será negativa”, avizoró.

El economista y congresista Carlos Anderson (Podemos) explicó a este medio que la renegociación del contrato sí es una facultad que tiene el Estado, pero que esta no puede pasar por ser una amenaza.

“Bellido tocó un tema muy sensible. El gobierno está en su derecho de intentarlo, pero nadie en su sano juicio se va a sentar a negociar cuando lo amenazan. Además, es muy populista lo que dice porque sabe que todo esto requiere pasar por una reforma de la Constitución y si quiere expropiar tuvieron que calcular cuánto costará, porque el consorcio podría llevarnos al CIADI”, explicó.

INVERSIONES EN PELIGRO

Laub remarcó que “la estabilidad jurídica, el Estado de derecho y la economía de los peruanos se vería afectada. Si los miembros del consorcio Camisea son forzado a hacer algún tipo de concesión o negociación que no está prevista, pues válidamente mañana pueden demandar al Estado”.

Por su parte, el investigador de la Universidad del Pacífico, Enzo Defilippi, quien participó en el encuentro entre Castillo y los empresarios en EE.UU., consideró que el comportamiento del gobierno es un juego político irresponsable y recordó que la subida del dólar y la mala nota del Perú en las agencias calificadoras se dieron no por acciones económicas en concreto, sino porque hay demasiado discurso malo.

“Los inversionistas saben entender el contexto y se dan cuenta que el gobierno no tiene norte. Lo que dijo Castillo en Estados Unidos tenía que ser solo el principio; nadie le cree al presidente por lo que dice sino por lo que hace, pero tiene a Bellido que responde a un juego político diferente. Eso agobia la confianza”, sostuvo.

DATOS

El exministro de Economía, David Tuesta, sostuvo que en la actualidad “Camisea deja el 65 % de utilidades al país. No se entiende qué quiere nacionalizar”.

Camisea es el proyecto de gas natural más importante del país y sus reservas probadas y probables ascienden a 11 trillones de pies cúbicos, con líquidos asociados por alrededor de 600 millones de barriles.