Esta mañana el jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido, publicó un incendiario tuit amenazando con “nacionalizar” el gas de Camisea si no se reparten mejores utilidades a favor del Estado, contradiciendo lo dicho antes por el propio presidente Pedro Castillo y el ministro de Economía, Pedro Francke.

Justamente fue Francke quien en una anterior ocasión descartó tajantemente alguna medida de este tipo. “No vamos a expropiar el gas de Camisea, por lo tanto las empresas privadas seguirán explotándolo”, dijo en agosto de este año.

El responsable de la cartera de Economía comentó en aquella entrevista con Canal N que respecto al gas se tiene que tener una iniciativa del Estado pero siempre en “coordinación con el sector privado, porque es el que tiene asignado Camisea”.

EN VIVO | Francke: No vamos a expropiar el gas de Camisea. Las empresas privadas seguirán explotando ► https://t.co/WAgcNzGC9I @MavilaHuertasC @2021canalN pic.twitter.com/8y0UOg1A91 — Canal N (@canalN_) August 10, 2021

CONTRADICE TAMBIÉN A CASTILLO

Las amenazas de Bellido también resultan en contraposición a lo dicho por Castillo hace poco. En una intervención ante la OEA, el mandatario aseguró que su gobierno no busca “expropiar”.

“No somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú”, manifestó el jefe de Estado ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde Washington.





