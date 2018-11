Fabiola Valle/Amet Aguirre



Las imputaciones contra Alan García en el caso Lava Jato son más y van tomando fuerza. Hoy, el Poder Judicial evaluará incluir en la investigación que se le sigue al ex presidente los delitos de colusión agravada y lavado de activos, además del impedimento de salida del país solicitado por el fiscalJosé Domingo Pérez.

Para el equipo de la Fiscalía que investiga el caso Lava Jato, García tuvo una especial premura y un rol importante en la ejecución de la obra del tren eléctrico, tramos II y III. Se coludió con los ejecutivos de Odebrecht para entregarles la millonaria obra.

A través de decretos de urgencia y supremos, ostentando el poder de su cargo como presidente de la República, García allanó el camino para que la constructora brasileña ejecute el Metro 1 de Lima. Todo ello se concretó, según la tesis fiscal, con la ayuda del entonces ministro de Transportes, Enrique Cornejo, y de Oswaldo Plasencia, quien se desempeñó como asesor presidencial y luego asesor de la citada cartera.

En el requerimiento de impedimento de salida del país del líder aprista, al que Perú21 tuvo acceso, se lee que el 13 de febrero de 2009 se publicó en el diario El Peruano el Decreto Supremo N° 008-2009, firmado por García y Cornejo, que otorgaba facultades a Provías para realizar actividades de administración y ejecución del proyecto de infraestructura de transporte relacionadas al sistema eléctrico.



Hasta ese entonces, ese poder le correspondía a la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, que dependía de la Municipalidad de Lima. Todo ello se hizo en tiempo récord.

Para ello, se tuvo que seguir modificando el marco legal preestablecido hasta ese entonces, con el fin de que el MTC ejecute el megaproyecto, ya que solo así se podría favorecer a Odebrecht.

A la Fiscalía le llamó la atención que el 19 de febrero de 2009, día programado para que el entonces mandatario viajara en el avión presidencial a Cusco para inaugurar uno de los tramos de la Interoceánica, lo hiciera acompañado de Enrique Cornejo y Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú.



Ese mismo día, al terminar la comisión en la Ciudad Imperial, Alan García convocó a una repentina sesión de Consejo de Ministros. El propósito era disponer que el MTC ejecute las obras de la extensión de la Línea 1 del Tren Urbano de Lima desde el puente Atocongo hasta la avenida Grau.

El siguiente paso en los planes de Odebrecht y García, según el Ministerio Público, fue emitir el Decreto de Urgencia N° 034-2009. En este caso, se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a contratar con la Corporación Andina de Fomento una operación de endeudamiento externo por US$350 millones.



De igual forma, promulgaron el Decreto de Urgencia N° 042-2009, que incorporó recursos hasta por US$65 millones para atender la ejecución de la obra. La Fiscalía estableció que también con la aprobación de los decretos de urgencia N° 063-2009, 107-2009, 117-2009, 081-2010 y 262-2010 se logró que Odebrecht ejecutara el proyecto del tren eléctrico en condiciones ventajosas para la empresa brasileña y en perjuicio del Estado peruano.



AMIGOS DE LARGA DATA

​

La cercanía que tenía García con los ejecutivos de Odebrecht es de larga data. El 12 de setiembre de 2006, a pocos meses de que Alan García asumiera el cargo de presidente, Marcelo Odebrecht envió un correo electrónico a su ejecutivo Alexandrino Alencar. El contenido hacía referencia a un encuentro que iba a tener con el entonces jefe de Estado y se jactaba de la relación de confianza entre ambos.



Alan García, Jorge Barata y Marcelo Odebrecht Íntimos. Alan García, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata en Palacio de Gobierno. Palacio

“Es importante que le señales que, dado que somos hoy en día el más alto inversionista brasileño y también de la empresa constructora más grande en el Perú, debe existir una expectativa natural por parte de Alan García de que el presidente Lula no solo demuestre conocer nuestra actuación sino reafirme la confianza que tiene nuestra capacidad. Cabe mencionar que nuestra relación con el presidente Alan García es de extrema confianza y de larga data (desde su primer mandato)”, se lee en el escrito fiscal.



SIMULACIÓN DE CONTRATO

​

El fiscal Pérez también le imputa a García ser el autor del delito de lavado de activos, al haber recibido US$100 mil provenientes de la ‘Caja 2’ de Odebrecht, que es la que contenía los fondos para las coimas.

El pago se justificó por una conferencia que el líder aprista dictó en 2012 a la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo. El Ministerio Público ha establecido que el ex mandatario tenía conocimiento de la procedencia ilícita del dinero. Sin embargo, en su momento, García aseguró que la conferencia fue pagada por la Federación a través de un intermediario.



Alan García Alan García

EL APRISTA SE ALLANA

​

Erasmo Reyna, abogado de García, presentó ayer un escrito al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción para informar que el ex presidente se allana al pedido de la Fiscalía.

En la víspera, el ex jefe de Estado señaló que se pone a disposición, ya que no tiene “ningún problema” en quedarse en el país para aclarar las investigaciones que afronta.

“No me afecta la restricción de salida y declaro que me allano y la acepto, como vengo colaborando en las 49 veces y en los siete años desde que me alejé del poder”, sostuvo.

TENGA EN CUENTA

​

- Perú21 se comunicó con el ex ministro de Transportes Enrique Cornejo para pedir su descargo, pero nos dijo que por ahora no dará declaraciones.



- Cornejo también es investigado por el presunto delito de colusión agravada en agravio al Estado.



- La constructora Odebrecht ha reconocido el pago de coimas a funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Los citados niegan estar implicados en actos ilícitos. Todos son investigados por lavado de activos.