García Belaunde sostiene que "son cosméticas" las propuestas de reforma política del Gobierno

El congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) consideró que las propuestas de reforma política presentadas por el Ejecutivo "son cosméticas" y "no han estado bien estructuradas".

Sin embargo, detalló que las iniciativas para reformar el sistema judicial sí son importantes y han estado bien orientadas.

"La propuestas de reforma política son cosméticas. Yo creo que hay cosas mucho más graves, ¿no? El tema judicial creo que sí es importante, pero las reformas políticas que se han planteado son muy endebles y no han estado bien estructuradas, se han planteado el 28 de julio, pero no estaban listas, no se han presentado hasta 18 días después", sostuvo en diálogo con ATV +.

Recordó, en esa línea, que cuando los últimos mandatarios han anunciado proyectos en sus mensajes al Congreso por 28 de julio, han dejado ese mismo día sus iniciativas, a diferencia de Martín Vizcarra.

"Lo hizo Alan García, lo hizo Fernando Belaunde, lo hizo Alejandro Toledo, hasta PPK. Los presidentes hacen algún tipo de anuncio en el mensaje y ahí dejan el proyecto, pero no, acá se ha anunciado y 18 días después el presidente ha ido a pie al Congreso y los ha dejado", señaló.

El legislador acciopopulista indicó que todo ello demuestra que "no ha habido una preparación, no ha habido un estudio, no ha habido una idea clara de lo que se ha querido" hacer con estas iniciativas de reforma.

Explicó que el mandatario, al darse cuenta de que carece de partido y bases políticas, ha buscado respaldo popular con estos proyectos.

"Creo que ha sido una improvisación del presidente de la República que está desesperado por tener respaldo popular, por no tener bases. Vizcarra quiere buscar un respaldo de la ciudadanía para legitimizar su Gobierno", manifestó.