El congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) aseguró que si el Poder Ejecutivo habla de lucha anticorrupción en el país, debería empezar por casa y mencionó, entre otros casos, al Gaseoducto Sur Peruano, la hidroeléctrica de Chaglla y los peajes en la ciudad de Lima.

“Si usamos el tema de lucha contra corrupción para todo, también tendremos que luchar con la corrupción al interior del Gobierno. Yo le diría al Gobierno: ¿por qué no anula el contrato del Gaseoducto Sur Peruano donde hay una cláusula anticorrupción que se lo permite? Se está permitiendo que Odebrecht nos cobre 2 mil millones de dólares y 370 millones de dólares a la fecha por cuidar tubos de gas que no son nuestros”, dijo.

“Si el Gobierno quiere luchar por la corrupción, que empiece por casa. Los peajes que nos roban todos los días, peajes ladrones, de estafa y de corrupción. ¿Por qué no hacen algo por Olmos, por Chaglla? Declaran que no van a devolver los 524 millones de soles que Odebrecht quiere cobrar. ¿Por qué no se pronuncia el procurador? ¿Por qué no anulan la transferencia de un contrato corrupto que va a significar que Electroperú vaya a quebrar, pagando altas tasas de luz por una hidroeléctrica que se hizo con corrupción? Dediquémonos a esa corrupción, a la casa”, agregó.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

García Belaunde reiteró que es improcedente la cuestión de confianza sobre el procedimiento de elección del Tribunal Constitucional (TC) porque es una atribución “exclusiva y excluyente” del Congreso de la República.

“Lo que hemos visto ayer es un pequeño oficio de dos líneas que no dicen mucho, salvo pedir la confianza no se sabe de qué; es totalmente impreciso. Lo que habría que saber es que llegue el proyecto de ley para una reforma del (proceso de elección del) Tribunal Constitucional, que tiene que ser el lunes, que siga los trámites regulares y luego se pide la confianza. Eso tendría que ser a futuro, no hacia atrás”, aseveró.

No obstante, el legislador de Acción Popular dijo que no cree que se logre elegir a los seis nuevos magistrados del TC este lunes 30. “Yo no creo que se vaya a elegir (a los miembros del Tribunal Constitucional). Se necesitan 87 votos y ninguna bancada los tienen. Lo veo muy difícil, bien complicado”, finalizó.

Como se recuerda, el presidente Martín Vizcarra anunció el último viernes que planteará una cuestión de confianza, en medio de los cuestionamientos por la celeridad en la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.