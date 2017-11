García Belaunde: "Kuczynski prefiere salir en TV a ir a la Comisión Lava Jato"

El vocero de Acción Popular (AP), Víctor Andrés García Belaunde, lamentó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski prefiera salir en televisión a responder a las interrogantes de la Comisión Lava Jato.

El legislador acciopopulista hizo este comentario a raíz del mensaje que, en la víspera, dio el jefe de Estado, en el que deslindó con la empresa Odebrechty aseguró que acudirá al Poder Judicial "cuantas veces sea necesario".

No obstante, dijo también que, en lo que respecta al Parlamento, atenderá sus "solicitudes de información dentro de los alcances de nuestra Constitución".

En declaraciones a Perú21, García Belaunde dijo que "llama la atención que el presidente sea enfático en su respaldo al Poder Judicial y al Ministerio Público, pero no ponga el mismo énfasis en su colaboración con la Comisión Lava Jato".

"Es una pena que salga a la televisión pero no a la comisión. Televisión sí, comisión no. Creo que si no quiere ir a la comisión es porque hay algo más que no quiere revelar", comentó, tras advertir que esa postura podría perjudicarlo a futuro en el informe final del grupo de trabajo que preside Rosa Bartra.

"Eso no lo va a ayudar, en el informe final se le puede involucrar más y eso pasara al Poder Judicial que actuará en su momento. En el caso del presidente Kuczysnki, después de que baje las gradas del poder", concluyó.