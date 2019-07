García Belaunde: "Si Fuerza Popular sigue presidiendo la Mesa Directiva llegará muy desgastada al 2021"

El congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, es voceado, en los últimos días, como eventual aspirante a la presidencia del Congreso. La elección del sucesor de Daniel Salaverry tendrá lugar el próximo viernes 26 de julio. A una semana de la contienda esto es lo que el legislador acciopopulista declaró a Perú21.TV.

Su nombre suena fuerte para la presidencia del Congreso, ya se le ha escuchado los dos años anteriores, ¿a la tercera va la vencida?

Ha sonado mucho pero no significa que sea la vencida. Fui candidato el año pasado. Me enfrenté a Daniel Salaverry y perdimos por muy pocos votos que se cambiaron a última hora; por ese motivo quizás me están buscando. Me parece muy bien pero no hay nada seguro. Es un Congreso muy fraccionado, con muchas bancadas, es muy dificil hacer un grupo, es bien complicado,

Por el lado del fujimorismo se vocea a Pedro Olaechea...

Anoche hablé con él, me dijo que había descartado todo. Él se ha descartado a sí mismo...

Lourdes Alcorta ha dicho que Fuerza Popular (FP) debe ceder la presidencia del Parlamento...

Eso se les aconsejó el año pasado y no hicieron caso; sería una buena jugada, es una buena opción. Fuerza Popular ya no tiene mayoría como antes y tiene una serie de problemas dentro y fuera del Parlamento. Sería una manera de oxigenarse dejar de participar como presidente en la Mesa Directiva y participar en otros niveles. Ellos no van a perder la primera mayoría, siempre van a tener presencia en cualquier decisión que se tome más adelante y en las comisiones. El hecho de no estar en la Mesa ni les quita ni les pone.

¿Cree en esa posibilidad?

No hay que mirar las cosas con una mirada a corto plazo sino a largo plazo; eso los va a oxigenar mucho. El 74% de la población no quiere un presidente del Congreso fujimorista. Si eso dicen las encuestas es porque hay una percepción negativa y la manera de ganar percepción positiva es dejar pasar la tormenta y luego volver. Ellos tienen que pensar en el 2021 porque si siguen presidiendo la Mesa hasta el final van a llegar muy desgastados. Ya están muy gastados, hoy no sacarían lo que sacaron hace tres años (en votos).

En su caso, ¿por qué el interés de presidir el Legislativo?

Yo personalmente no tengo un interés primordial. Si me buscan y nos ponemos de acuerdo en un plan de trabajo, en una agenda parlamentaria, aceptaría gustosamente porque tengo verdadera vocación parlamentaria y de servicio al Perú, sé lo que se tiene que hacer, lo que se puede y lo que no se puede hacer. (...) El Congreso está en una situación de desprestigio y hay que hacer un esfuerzo para revertirla.

¿Cómo sería la relación con el presidente Martín Vizcarra en caso de llegar Ud. a la presidencia del Congreso?

Estamos pensando en cruzar el puente sin haber llegado a él; me hace hablar como candidato y ganador y no soy ni lo uno ni lo otro. (...) En el supuesto negado que tenga que presidir por alguna circunstancia el Congreso hay que establecer un diálogo respetuoso e independiente con el gobierno, un diálogo que contribuya a fortalecer la imagen del Parlamento y su independencia total. El Congreso es un poder del Estado que debe servir como contrapeso, no como un Parlamento que quiera golpear al gobierno sino que sirva de contrapeso al Ejecutivo que es muy fuerte en el Perú, (...) y más con las últimas reformas que se están haciendo.

¿Cree que el Ejecutivo tiene vocación de diálogo?

No la ha tiene con Tía María, no la ha tenido con Las Bambas, la tiene poco con el Congreso, pero hay que fomentarlo. El diálogo se incentiva, se provoca, se pide, se exige. Todas esas cosas hay que hacerlas, no puede haber democracia sin diálogo.