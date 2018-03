García Belaunde: "Espero que allanamiento no sea producto de una vendetta"

El vocero de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, se mostró cauto respecto del allanamiento dispuesto por la Fiscalía a las viviendas del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski ubicadas en San Isidro y Cieneguilla.



"Es difícil opinar, no es algo agradable, no es algo que aplauda, no me gusta. Espero que que sea una medida bien pensada y no producto de una vendetta o venganza, es muy pronto", declaró en Canal N.



Vea también Ministerio Público allana los domicilios de Pedro Pablo Kuczynski

García Belaunde agregó que el allanamiento fiscal a las viviendas del ex mandatario, apenas un día después de haber dejado el cargo, "no le hace bien al país" y tampoco es una buena imagen al exterior.

No obstante, dijo que confía en la decisión de la justicia que, agregó, "se ha puesto las pilas" en las investigaciones.

En cuanto a la orden de impedimento de salida del país de PPK , dispuesta por el Poder Judicial, García Belaunde comentó que si bien la medida es "drástica y dura", es también sabido que había una base de "manifiesta corrupción".